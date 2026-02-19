Rusya’dan Yabancı Kripto Para Borsalarına Yeni Düzenleme Hamlesi

Rusya, kripto para piyasasında dikkat çeken yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Eylül ayından itibaren kripto para sektöründe faaliyet gösteren yabancı borsalara yönelik erişim kısıtlamaları gündeme geldi. Binlerce Rus kullanıcının işlem yaptığı Binance ve OKX gibi platformların, belirlenen yeni yasal çerçeveye uymamaları durumunda ülkede erişime kapatılması planlanıyor.

Hedef: Sermaye Akışını Kontrol Altında Tutmak

Yetkililer, bu hamleyle hem dış ticarette yaptırımları aşmak adına kripto paraların rolünü artırmayı hem de iç piyasadaki sermaye hareketlerini daha yakından izlemeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yeni yasalar, Rusya’da kripto varlıkların yalnızca yatırım amaçlı değil, aynı zamanda finansal yaptırımları bertaraf etmek için kullanılmasına da kapı araladı. Yönetimin, uluslararası ödeme sistemlerinden bağımsızlık sağlama hedefi doğrultusunda bu adımı attığı değerlendiriliyor.

Devlet Destekli Borsalar Gündemde

Rusya’da lisanslı ve devlet gözetiminde çalışan yeni borsaların kurulması süreci hız kazandı. Moskova ve St. Petersburg’da faaliyete geçmesi planlanan bu platformlar, özellikle ihracatçı şirketlerin uluslararası ödemelerinde kripto varlıkları daha güvenli şekilde kullanmasını hedefliyor. Öte yandan, bireysel kullanıcıların yurtdışında bulunan borsalara erişimi ise önemli ölçüde sınırlandırılacak.

Erişim Kısıtlaması Nasıl Uygulanacak?

Yeni düzenlemeler, Rus vatandaşlarına lisanssız yabancı platformların hizmet vermesini engelleyecek. Ülke içinde resmi izin almamış borsalara erişim, devlet kontrolündeki internet servisleri aracılığıyla kademeli olarak kapatılacak. Sadece “deneysel yasal rejim” ile belirli kurallara uyan ve ülkede resmi olarak faaliyet izni alan platformlar işlemlerini sürdürebilecek.

Bu gelişmelerin arka planında, düzenleyici kurumların uzun süredir gündeminde olan sıkı müşteri tanıma (KYC) ve sermaye kriterleri yer alıyor. Yeni düzenlemelerle, benzer gerekliliklerin artık dijital varlık piyasasına da taşındığı görülüyor.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, geçtiğimiz dönemde kripto paraların regülasyonu konusunda karmaşık ve zorlu bir süreç yaşandığını ifade etti, ancak etkili bir çözümün ülkenin ekonomik çıkarları açısından kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Anton Siluanov, Moskova’nın tamamen etkin bir düzenleme mekanizması geliştirmesinin zaman aldığını, fakat yurtdışı ödeme ve sermaye akışlarının kontrolünün acil ihtiyaçlar arasında yer aldığını aktardı.

Devlet bankaları da sürece aktif şekilde dahil oldu. VTB Bankası Genel Müdürü Andrey Kostin, ihracatçılardan gelen talepler doğrultusunda kripto varlıklar için hızlı ve şeffaf bir yasal altyapıya sahip olunmasının önemine dikkat çekti.

Andrey Kostin, regüle edilen dijital varlıklar üzerinden ödeme taleplerinin arttığını, özellikle dış ticaret operasyonlarında bu tür çözümlerin daha işlevsel hale gelmesinin Rusya için avantaj sağlayacağını belirtti.

Uzmanlara göre, yabancı borsalara erişim kapandığında büyük bir bölümünün, yasadışı P2P işlem ağları üzerinden ya da ülkede izinli platformlarda işlem yapacağı öngörülüyor. Dolayısıyla iç piyasada hacim bazı risklere rağmen yerel borsalara kayabilir; bu da ulusal para ile kripto varlıklar arasındaki fiyatlandırmada yeni dinamikler doğurabilir.