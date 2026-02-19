Winvest — Bitcoin investment
En Hit Google Araması: “Bitcoin sıfıra mı gidiyor?”

Özet

  • Google'da "Bitcoin sıfıra mı gidiyor?" aramaları FTX çöküşündeki zirvesini aştı.
  • Bu tür aramaların artması, genellikle "küçük yatırımcı" dediğimiz kitlenin büyük bir panik yaşadığını gösterir.
  • Bugün kripto paralarda korku ve paniğin sebebi makro korkuların yönlendirdiği çoklu satış motivasyonu. 4 yıllık döngü anlatısı ve onlarca sebep sayılabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Google arama trendleri özellikle bireysel yatırımcıların duygu durumu hakkında bize önemli fikirler verir. Örneğin boğa piyasalarının ihtişamlı günlerinde “Bitcoin” aramaları zirveye ulaşır ve bu durum insanların “yükseldiği için herkesin konuştuğu Bitcoin’i” merak etmesinden ibarettir. Bugün durum tam tersi.

İçindekiler
1 Bitcoin sıfıra mı gidiyor?
2 Gerçekten Sıfıra Gider Mi?

Bitcoin sıfıra mı gidiyor?

“Bitcoin sıfıra mı gidiyor?” (Bitcoin going to zero) Google aramaları FTX çöküşünden bugüne en yüksek seviyelere ulaştı. O günlerde dünyanın en büyük ikinci borsası FTX’i müşterilerini dolandırması nedeniyle geleceğe dair inanç büyük ölçüde silinmişti.

Bu tür aramaların artması, genellikle “küçük yatırımcı” dediğimiz kitlenin büyük bir panik yaşadığını gösterir. Bitcoin fiyatı Ekim 2025’teki 126.000 dolar zirvesinden sonra bu yıl (Şubat 2026) sert bir düşüşle 60.000 dolar – 65.000 dolar bandına kadar gerilediği için insanlar “acaba her şey bitiyor mu?” diye korkmaya başladı.

2022 yılında BTC 15 bin dolar civarındayken sosyal medyada 6-7 bin dolarlı hedeflerin paylaşıldığını görüyorduk. Hatta daha ileri gidip artık Bitcoin’in dolandırıcılık ürünü olarak damgalandığını insanların ona ilgi göstermeyeceğini söyleyenler bile vardı.

Gerçekten Sıfıra Gider Mi?

Eğer 126 bin dolara sıfırdan ulaştıysa oradan sıfıra da gidebilir. Dünya “herhangi bir konuda kesin konuşanları yanıltacak kadar uzun süredir” içinde yaşadığımız bir yer. Ancak bugünkü korkular 2022 FTX çöküşünde olandan daha farklı. 2022 yılında birçok kripto VC iflas etti, popüler kripto borç verenlerin neredeyse tamamı iflas etti veya sallantı yaşadı. Hatta en büyük kripto borç veren Genesis bile iflas erteleme süreci yaşadı. Bugün çoğu unutuldu.

Bugün kripto paralarda korku ve paniğin sebebi makro korkuların yönlendirdiği çoklu satış motivasyonu. 4 yıllık döngü anlatısı ve onlarca sebep sayılabilir. Ve elbette Bitcoin’in enflasyona karşı koruma veya dijital altın hikayesinin bittiği de bir gerçek. Kuantum’un Bitcoin yok etme potansiyeli ve diğerleri. Buna rağmen bireyseller korku ve paniğin doruklarındayken kurumsallar birikime devam ediyor.

Her halükarda kripto paraların atlatması gereken bir süreç var. Trump’ın ABD’yi sürüklediği öngörülemezlik kabusu, jeopolitik riskler, AI destekli borsa yükselişinin artık durulacağına dair endişeler, Fed’de yönetim değişimi ve daha sayısız şey en azından Haziran 2026’ya kadar kripto paraların kolay bir yer olmayacağını gösteriyor. Yani Bitcoin sıfıra gitmese de yatırımcıların daha çok ağzını yüreğine getirecek.

Fatih Uçar
Fatih Uçar
