Bitcoin’de Sert Düşüş ve “Sıfıra Gider Mi?” Endişeleri Yükseldi

Şubat 2026’nın başında, Bitcoin fiyatında kısa süre içinde görülen sert gerileme, yatırımcıların endişe düzeyini üst seviyeye taşıdı. Küresel ölçekte Bitcoin’in sıfıra inip inmeyeceğiyle ilgili internet aramalarında belirgin bir artış yaşanırken, piyasalarda son yılların en yüksek korku havası hâkim oldu.

Kripto Korku ve Endişe Dalgası

Bitcoin’in fiyatı beş gün gibi kısa bir sürede 81.500 dolardan yaklaşık 60.000 dolara çekildi. Bu %25’lik sert düşüş, 2024 sonundan beri görülen en hızlı değer kaybı oldu. Piyasa duyarlılığını ölçen Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, bu süreçte 5 puana kadar geriledi ve 2022’deki çalkantılı dönemden bu yana ilk kez böyle düşük bir skora ulaşıldı. Düşüşün paniği küçük yatırımcılardan kurumsal aktörlere kadar geniş bir kesimi etkilerken, birçok kişi Bitcoin’in uzun vadeli geleceğine dair soru işaretleri taşımaya başladı.

Likidasyon Dalgası ve Küresel Faktörler

Piyasa uzmanları, fiyatlardaki bu keskin dalganın birkaç ana faktörden kaynaklandığını belirtiyor. 11 Şubat’ta Bitcoin’in 70.000 dolardaki psikolojik direnci aşamamasıyla başlayan yoğun satışlar, büyük ölçekli pozisyonların hızla kapatılmasına yol açtı. Satış baskısını artıran en önemli gelişmelerden biri ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması oldu. Bu karar küresel piyasaları olumsuz etkilerken, kripto varlık tarafında risk iştahını azaltarak fiyatlardaki düşüşü hızlandırdı.

Uzmanlardan Karamsar ve İyimser Yorumlar

Piyasadaki genel olumsuzluğa rağmen bazı uzmanlar, yaşanan dalgalanmanın kripto pazarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ettiğini öne sürüyor. Bu görüşe göre, klasik dört yıllık döngünün sona erdiği ve kurumsal yatırımcıların etkisinin arttığı bir evreye geçiliyor. Bunun yanında Bloomberg analisti Mike McGlone, uzun süredir tartışılan “balon” konusuna değinirken, Bitcoin için 10.000 dolar seviyesine kadar bir gerilemenin mümkün olabileceği uyarısında bulundu. Diğer yandan, ABD’de üzerinde anlaşılan iki partili piyasa düzenleme yasasının uzun vadede istikrarı destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Matrix on Target tarafından yayınlanan yeni bir rapor ise, yatırımcılar için mevcut ayı piyasasında giriş zamanlaması ve fiyat diplerinin tespitiyle ilgili yapılandırılmış bir çerçeve sunuyor. Rapor, geçmişte yapılan tahminlere de yer veriyor; Ekim 2022’de başlayan boğa piyasasının işaret edilmesi, 2023 ortasında 125.000 dolar zirvesinin öngörülmesi ve 2025 sonunda kritik fiyat seviyelerinin altına sarkılmasının ardından ayı trendine geçildiğinin vurgulanması raporun öne çıkan başlıkları arasında.

Son yaşanan panik havası, kripto sektöründe geçmişte güvenlik açıkları ve siber saldırıların neden olduğu güven kaybının izlerini hâlâ taşıdığını da gösteriyor. Bitcoin ve kripto endüstrisinde bu tür ciddi fiyat oynaklıkları, yatırımcı davranışlarını önemli ölçüde etkiliyor.

Mike McGlone, yaşanan oynaklığı kripto balonunun patladığına dair bir işaret olarak nitelendirerek, Bitcoin’de çok daha düşük seviyelerin görülebileceğini ileri sürdü.

Mevcut ortamda, perakende yatırımcı kaygısı Google aramalarına yansırken, piyasa yapıcılar da uzun süreli ayı piyasalarından kurtuluş için yeni düzenlemeleri ve yapısal gelişmeleri yakından izliyor.