Ether.fi, Kredi Kartı Altyapısını OP Mainnet’e Taşıyor

Kripto odaklı ödeme platformu Ether.fi, Ether.fi Cash ödeme ağını Scroll ağından OP Mainnet’e geçiriyor. Bu hamleyle yaklaşık 70.000 aktif kart ve 300.000 hesap, birkaç ay içinde Optimism’in geliştirdiği Superchain ekosistemine entegre edilecek. Toplam kilitli varlıklar açısından yüksek hacimli bir geçişe hazırlanan şirket, yeni altyapıya geçişi tüketici uygulamaları için daha verimli ve ölçeklenebilir hale getirmeyi hedefliyor.

OP Mainnet ve Ether.fi Cash’in Dönüşümü

Ether.fi, yeniden stake etme hizmetleriyle öne çıkan ve merkeziyetsiz finans ekosisteminde bilinirliği hızla artan bir platform. 2024 itibarıyla Ether.fi Cash ürünüyle birlikte stabilcoin harcamalarını ve reel dünyada banka kartı ödemelerini mümkün kılmaya odaklandı. Kullanıcılar, Ether.fi üzerinden stablecoin harcayabiliyor veya eETH gibi stake edilen varlıkları teminat olarak göstererek gerçek Visa işlemlerini finanse edebiliyor. Son dönemde Ether.fi kartlarının kripto tabanlı kart işlemlerinin neredeyse yarısını gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Ağ Seçiminin Stratejik Önemi

Kripto ödeme ürünlerinde temel unsur, ağ altyapısının hız ve likidite açısından beklentileri karşılaması olarak öne çıkıyor. Ether.fi yetkilileri, Optimism’in likidite derinliğinin Scroll’un sunduğu ZK-rollup avantajlarından bu kullanım alanı için daha elverişli olduğunu belirtti. Kart işlemlerinin gas ücretleri, geçiş süreci boyunca doğrudan Ether.fi tarafından karşılanacak. Ayrıca, platformda günlük harcamalarda yaklaşık 2 milyon dolarlık hacmin gerçekleştiği açıklandı.

Migrasyonda Teknik ve Operasyonel Detaylar

Platformun geçiş süreci boyunca OP Enterprise’ın desteğinden ve ortak kod tabanından faydalanılacak. Ether.fi Cash’in günlük yaklaşık 2.000 iç swap ve 28.000 harcama işlemiyle hızla büyüdüğü, bu metriklerin her iki ayda bir iki katına çıktığı belirtiliyor. Protokol, kullanıcı deneyiminin sorunsuz devam etmesi için tüm işlem maliyetlerini üstleniyor. Verimlilik ve sermaye etkinliği, geçiş kararında teknik açıdan en belirleyici faktör olarak öne çıkıyor.

OP Stack altyapısı üzerinde yalnızca 2025’in ikinci yarısında 3,6 milyar işlem gerçekleştiği kaydediliyor. Ethereum tabanlı katman-2 çözümlerinin pazar payı hızla büyürken, Superchain ekosisteminin teknik kapasitesi, Ether.fi’nin operasyonlarını daha hızlı ve geniş bir katılımcı ağına ulaştırabilecek düzeyde gösteriliyor.

Bu süreçte Scroll’dan ayrılan Ether.fi, OP Mainnet’te konsolidasyonunu artırırken, Scroll ise önemli bir günlük işlem hacmini kaybetmiş olacak. OP Mainnet ise, kullanıcı sadakati yüksek ve hacimli bir uygulamayı bünyesine katarak ekosistemdeki konumunu daha da güçlendiriyor.

Son dönemde diğer Ethereum tabanlı zincirlerde de ekosistemlerin olgunlaşmasıyla birlikte projelerin, yeni teknolojiler yerine test edilmiş likidite ve istikrarlı altyapı ağlarını tercih ettiği gözlemleniyor. Kullanıcı tarafında ise teknik her ne kadar farklılaşsa da harcama deneyiminde sorunsuz bir kart altyapısı ön plana çıkıyor.

Ether.fi ekibi, taşınma nedeniyle kart kullanımında işlem ücretlerinin kullanıcılar tarafından hissedilmeyeceğini aktardı ve uzun vadeli hedef olarak zincir üstü reel ödemelerde küresel yayılımın sağlanmasının amaçlandığını vurguladı.