ABD’de Spot Bitcoin ETF’lerinden Yüklü Çıkışlar Devam Ediyor

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinde bu hafta yoğun çıkışlar yaşandı. Piyasalardaki genel korku seviyesi yükselirken, Bitcoin fiyatı güçlü destek seviyelerini korumakta zorlanmaya devam ediyor. Kaldıraçlı işlemlerden kaynaklı risklerin azalmasıyla piyasada temkinli bir havanın hakim olduğu görülüyor.

Küresel Fon Akışı ve ABD’de Durum

ABD merkezli spot Bitcoin ETF’lerinde BlackRock ve Fidelity gibi dev finans kuruluşlarının sunduğu ürünler, yılın sonuna doğru görülen yoğun talebin aksine, son haftalarda net çıkışlarla karşılaşıyor. Özellikle BlackRock’ın IBIT fonunda, son bir hafta içinde 1,3 milyar dolardan fazla çıkış kaydedildi. Bu gelişme, danışmanlık firmaları üzerinden fonlara yönlendirilen kurumsal sermayede belirgin bir riski azaltma eğilimine işaret ediyor.

Avrupa’da Farklılaşan Yatırımcı Algısı

Son dönemdeki çıkış, yalnızca ABD piyasasıyla sınırlı kalmadı. Dünya genelinde kripto varlık fonlarında dört hafta üst üste çıkış yaşanırken, toplamda bir ayda yaklaşık 3,8 milyar dolar yatırım çekildi. Buna rağmen, CoinShares araştırma bölümü yöneticisi James Butterfill, ABD dışında farklı bir tabloya dikkat çekiyor. Almanya ve İsviçre merkezli ürünlerde mütevazı da olsa girişler görülmeye devam ediyor. Butterfill, bu durumu şu şekilde değerlendirdi:

ABD piyasasında negatif bir hava sürerken, Avrupa’daki bazı yatırımların mevcut fiyat hareketlerinden daha az etkilendiği gözlemleniyor.

Avrupa’daki daha pozitif görünüm, yatırımcı profili ve piyasa yapılarına özgü bazı farklardan kaynaklanıyor.

Piyasada Korku Seviyesinin Zirvesi

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, şubat ayı boyunca “Aşırı Korku” bölgesinde sabit kaldı. Endeks, 100 üzerinden 8 seviyesine kadar geriledi. Bu, son yıllarda kaydedilen en düşük piyasa güvenini yansıtıyor. Analistlere göre bu sert değişim, kaldıraçlı pozisyonların kapatılması ve kripto ekosisteminde zorunlu risk azaltmalarının tetiklediği yapısal bir şokun sonucu.

DeFi Planet’e göre; kripto sektöründe aşırı korku genellikle önemli güvenlik veya regülasyon sorunlarının ardından ortaya çıkıyor. Mevcut durumda, ABD’nin Nevada eyaletindeki regülatörler, tahmin piyasası platformu Kalshi ile hukuki mücadelelerini sıkılaştırdı. Federal temyiz mahkemesinin spor temelli sözleşmelere yönelik devlet denetimine izin vermesi sonrası, Nevada Oyun Kontrol Kurulu tarafından açılan sivil davada Kalshi’nin lisanssız bahis faaliyeti sunduğu öne sürülüyor ve ilgili eyalet yasalarının ihlal edildiği iddia ediliyor.

Uzmanlar, bu tür regülasyon kaynaklı gelişmelerin ve büyük fiyat dalgalanmalarının yatırımcı güvenini doğrudan etkilediğini belirtiyor.

Sonuç olarak, ABD’de Bitcoin ETF’lerinden büyük çaplı sermaye çıkışları yaşanırken, Avrupa’da daha ölçülü bir ilgi sürüyor. Korku endeksinin düşük seviyelerde yer alması piyasalardaki gerginliği artırırken, düzenleyici kurumların attığı adımların sektör üzerindeki etkisi yakından izleniyor.