Teknik Analiz

XRP, LINK, ADA ve Shiba Coin 20 Şubat Tahminleri

Özet

  • 1,42 doları destek olarak koruyamayan Ripple (XRP) olası kötü haberlerin etkisiyle Cuma günü 1,34 doları test edebilir.
  • Cuma günü hem Yüksek Mahkeme tarife kararının açıklanması bekleniyor hem de PCE gelecek. Trump Yüksek Mahkeme tarifeleri iptal ederse “ABD ekonomisi için trilyonlarca dolar kayba” neden olacağını söylemişti.
  • SHIB 0.00000643 doları koruyamadığı için 0.00000582 dolar riskiyle karşı karşıya.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralar için Cuma büyük gün ve 2 önemli gelişmenin volatiliteyi artırması bekleniyor. Bitcoin yeni güne hazırlanırken 67 bin doları korumakla meşgul. Trump bugünkü açıklamalarında İran konusunda daha sakin ton takındı ancak 10 günlük azami süreye dikkat çekerek 1 Mart itibariyle saldırının başlayabileceği sinyalini verdi. Daha önce de Mart ayında anlaşma imzalanmış olmalı demişti.

İçindekiler
1 Ripple (XRP) ve ADA Coin
2 LINK Coin ve Shiba Inu (SHIB)

Ripple (XRP) ve ADA Coin

Yoğun askeri sevkiyatların ortasında bölgede işlerin kızışacağına dair beklentiler artıyor. Trump son tarihi İran yönetimine bildirdiğini söylemişti ve müzakereler oldukça yavaş ilerliyor. Nükleer programın tamamen durdurulması dışında seçeneği kabul etmeyen ABD ve bunu yok oluşun ilk adımı olarak gören İran kırılmanın kapıda olduğunun farkında.

Cuma günü hem Yüksek Mahkeme tarife kararının açıklanması bekleniyor hem de PCE rakamları gelecek. Trump daha önce Yüksek Mahkeme eğer tarifeleri iptal ederse “bunun ABD ekonomisi için trilyonlarca dolar kayba” neden olacağını söylemişti. En azından 2025 tarife kaosunun olası iptal kararıyla geri döneceği kesin. PCE ise yılın ilk yarısında faiz indirimi olup olmayacağına karar verecek. XRP Coin 1,409 dolarda.

1,42 doları destek olarak koruyamayan Ripple (XRP) olası kötü haberlerin etkisiyle Cuma günü 1,34 doları test edebilir. Ardından ayılar 1,22 doları hedefleyecek. Tersi senaryoda hedef 1,42 ve 1,46 dolar.

XRP ile hep rekabet içinde olan ADA Coin yine sıkıcı 0,3 dolar altı hareketlerini yapıyor. En büyükler arasında kalabilse de ağ gelişimi istenen hızda değil, bu durum uzun vadede risk. Kısa vadede 0,25 dolar desteği makul bir hedef gibi görünüyor. Yarın tarifelerin iptal edilmediği ortamda muhtemelen 0,28 ile 0,3 dolar geri alınacak. Sonraki hedef 0,33 dolarlık taban.

LINK Coin ve Shiba Inu (SHIB)

Kurumsal talep o kadar kötü değil. BTC ve ETH çıkışlar görse de ETF kanalında LINK Coin düzenli girişler çekmeye devam ediyor. Sınırlı ancak düzenli girişler uzun vadeli potansiyele inancı yansıtıyor. RWA konusu gündemde oldukça LINK Coin için umut var demektir ancak tarihi yükseliş bu alanda tarihi kırılma geldiğinde olacak. Chainlink’in daha fazla büyük anlaşmaya ve hizmet verdiği şirketlerin RWA ürünlerinin büyümesine ihtiyacı var.

Burada taban 8,3 dolar ve aşırı satış ortamında 7,92 ve 7,23 dolar bandına uzanan alt fitiller görebiliriz.

Çoğu kripto para için tablo yukarıdaki gibi. BTC ve majör altcoinler son 4 aydır yıkım yaşasa da SHIB gibiler daha uzun süredir kan kaybediyor. Ayı piyasası diplerine gerileyenler listesinde olan SHIB 0.00000643 doları koruyamadığı için 0.00000582 dolar riskiyle karşı karşıya.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum.
Lost your password?