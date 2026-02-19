Bitcoin’in Sıfıra Gideceği Yönündeki Aramalar Son Beş Yılın Zirvesinde

Kripto paralara yönelik kamuoyunda yaşanan dalgalanmalar, son günlerde Bitcoin hakkında uluslararası arama trendlerine de yansıdı. Özellikle “Bitcoin sıfıra gidiyor” ifadesine olan ilgi, beş yılın en yüksek seviyesine tırmandı. 13 Şubat tarihinde bu arama terimi için istatistikler, Google Trends’in normalize puanlamasında azami olan 100’e ulaşmış durumda. Bu yükseliş, piyasalarda artan oynaklıkla birlikte bireysel yatırımcılardaki korku ve endişenin belirginleştiğini gösteriyor.

Piyasa Baskısı ve Ekonomik Belirsizlik Korkuyu Tetikledi

Bitcoin’in güncel fiyatı halen zirve seviyesinin yaklaşık yüzde 50 altında bulunurken, küresel ölçekte süregelen ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler piyasalarda baskıyı artırıyor. Tarihsel olarak benzer arama dalgalarının sert değer kayıpları ve yüksek duygusal gerilimin olduğu dönemlerde ortaya çıktığı gözlemleniyor. Uzmanlar, bu tür aramaların fiyatın sakin seyrettiği zamanlarda değil, büyük hareketlilik ve satış baskısının öne çıktığı anlarda yoğunlaştığını belirtiyor.

Arama Trendleri, Duygusal Yoğunluğun İşareti

Geçtiğimiz beş yılda Google Trends verileri, özellikle sert düzeltme dönemlerinde benzer arama yoğunlukları olduğunu ortaya koydu. Ancak son artış, ölçek açısından dikkat çekici bir noktada. Puanın 100’e ulaşması, mutlak anlamda en fazla arama gerçekleştiğini göstermese de, bu ifadenin ilgili süre zarfında en yoğun ilgiye ulaştığını gösteriyor. Bu tablo, korkuya dayalı söylemlerin hızla yayıldığına ve bireysel yatırımcılarda kaygının arttığına işaret ediyor.

Arama davranışı çoğunlukla piyasa yapısından ziyade duygusal tepkileri yansıtıyor. Çok sayıda yatırımcının olası tam kayıp senaryolarını araştırması, piyasalarda kitlesel stres ve belirsizliğin öne çıktığını gösteriyor. Önceki döngülerde de bu tür eğilimlerin genellikle yapısal bir çöküşün başlangıcından ziyade, piyasadaki son aşama pes etme süreleriyle çakıştığı biliniyor.

Google şirketi tarafından sağlanan verilere göre, “Bitcoin sıfıra gidiyor” terimi için görülen ilginin büyüklüğü dikkat çekici bir seviyeye ulaşmış durumda.

Piyasa Psikolojisinde Kritik Eşik

Mevcut dalga, yatırımcının duygu durumunu uç noktalara taşıyor. Çünkü piyasalarda genellikle dip seviyelere yaklaşılırken, yaygın bir rahatlık yerine keskin bir belirsizlik ve stres hakim oluyor. Son gelişmeler, piyasalardaki psikolojik dengenin önemli ölçüde sarsıldığını gösteriyor.

Bitcoin’in fiyatındaki zayıflık devam etse de, bireysel yatırımcı cephesindeki korku çarpıcı biçimde artmış durumda. Mevcut ortamın kısa süreli panik mi, yoksa daha derin bir satışı tetikleyecek bir sürecin başı mı olduğu ise önümüzdeki dönemde piyasa koşullarına bağlı olarak netleşecek.

Sonuç olarak, piyasalara hâkim olan duygu değişimi ve korkunun ulaştığı seviye, Bitcoin’de yeni bir psikolojik döneme işaret ediyor.