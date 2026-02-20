Bitcoin ve Ethereum’da Duyarlılık Gerilerken, XRP Beş Haftanın Zirvesine Ulaştı

Kripto piyasalarında son günlerde öne çıkan gelişmelerden biri, Bitcoin ve Ethereum’un yatırımcı yaklaşımında yaşanan olumsuz değişim oldu. Santiment tarafından yayımlanan Pozitif/Negatif Duyarlılık Oranı verilerine göre, iki büyük kripto varlıkta piyasa psikolojisinin belirgin şekilde negatif bir yöne kaydığı görülüyor. Diğer yandan, XRP’de bu trendin tersi yaşanıyor ve katılımcı ilgisi beş haftanın en yüksek seviyesine çıkmış durumda.

Bitcoin ve Ethereum’da Olumsuz Hava

Santiment’in güncel verileri, Bitcoin’in fiyat hareketinin orta 66.000 dolar bandında dalgalanırken, sosyal medyada yapılan yorumların giderek daha karamsar bir tona büründüğünü ortaya koyuyor. Geçmişte, böylesi duygu düşüşleri genellikle yatırımcıların uzun süren düzeltme dönemlerinde artan memnuniyetsizliğine işaret ediyor fakat piyasada önemli bir yapısal kırılma anlamına gelmeyebiliyor.

Ethereum’da ise benzer bir tablo söz konusu. Ethereum fiyatı grafiklerde 1.900–2.000 dolar seviyelerinde hareket ederken, olumlu yorumların azalması yatırımcıların temkinli kaldığını gösteriyor. Son dönemde kripto piyasasında görülen genel zayıflık, Ethereum üzerinde de toparlanma isteğinin zayıflamasına yol açtı. Bitcoin ve Ethereum gibi büyük piyasa değerine sahip varlıklarda gözlenen bu çekingenlik, genel olarak geniş kripto para piyasasındaki korumacı bir tutumun sinyalini veriyor.

XRP’de Beş Haftanın En Yüksek İyimserliği

Öte yandan XRP, yatırımcı algısında tamamen farklı bir seyir izliyor. Santiment’in duyarlılık grafiğine göre, XRP’de pozitif-olumsuz oranı son beş haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak önemli bir ivme gösterdi. Bu yükselişte, yakın zamanda duyurulan bazı iş birliklerinin ve ortaklık anlaşmalarının etkili olduğu değerlendiriliyor. Bitcoin ve Ethereum’da duyarlılık azalırken, XRP’deki pozitif hareket sosyal psikolojide belirgin bir ayrışmayı öne çıkarıyor.

Uzmanlara göre, büyük kripto varlıklarda duyarlılık azalırken, spesifik bir altcoinde yaşanan iyimserlik bazen kısa süreli ve habere dayalı hareketler yaratabiliyor. XRP’deki bu sıçrama, kesin bir yapısal yükselişten ziyade, piyasadaki geçici beklentilerin yükselişiyle bağlantılı olabilir.

Piyasa Psikolojisinin Parçalandığı Bir Dönem

Bir yandan Bitcoin ve Ethereum’daki olumsuz yatırımcı yaklaşımı, bu varlıklarda yeni bir gerileme yaşanacak anlamına gelmiyor. Tarihsel olarak, aşırı kötümserliğin hâkim olduğu dönemlerde fiyatların belirli aralıklarda dengelenmesi mümkün olabiliyor.

Santiment’in analizinden çıkan temel sonuçlardan biri, kripto varlık piyasasında topluluk psikolojisinin net bir şekilde bölündüğünü göstermesi oldu. Bitcoin ve Ethereum işlemlerinde korumacı eğilimler öne çıkarken, XRP çevresinde daha iyimser bir pozisyon alındığı dikkat çekiyor.

Piyasa uzmana göre, bu ayrışmanın önümüzdeki dönemde nasıl sonuçlanacağı takip edilmeye değer bir başlık olarak öne çıkıyor. XRP’deki olumlu hava devam edecek mi, yoksa genel piyasa iyileştiğinde diğer büyük varlıkların yaklaşımı değişecek mi, bu sorular ön planda yer alıyor.