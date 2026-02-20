Japonya’nın En Büyük Aracı Kurumları Kriptoya Hazırlanıyor: Bitcoin’e Yeni Düzenleme Yolda

Japonya’da geleneksel menkul kıymet şirketleri, ülkedeki dijital varlık piyasasına kapsamlı bir giriş için hazırlıklarını hızlandırıyor. Bu hareketin ardında, Finansal Hizmetler Ajansı tarafından planlanan ve Bitcoin’in ödeme aracı statüsünden çıkarılıp yatırım ürünü olarak yeniden sınıflandırılmasını içeren yeni düzenleme çalışmaları bulunuyor.

Ülkenin En Büyük Üç Aracı Kurumundan Kriptoya Dönüş Hamlesi

Yaklaşık 48 milyar dolarlık toplam piyasa değerine sahip Japonya’nın en büyük üç aracı kurumu, kripto para borsası kurmak için resmi hazırlıklarını sürdürüyor. Ülkede önde gelen yatırım bankalarından Nomura, İsviçre merkezli kripto iştiraki üzerinden 2026 sonuna kadar Japonya’da bir kripto para borsası açmayı hedefliyor. Nomura şu anda müşteri varlıkları açısından ciddi bir kurumsal kapasiteye sahip ve söz konusu borsa devreye alındığında büyük bir potansiyele işaret ediyor.

Japonya’nın ikinci büyük aracı kurumu Daiwa Securities ise kripto borsası sektörüne girip girmemeyle ilgili kurumsal planlarını oluşturuyor. Henüz resmi bir lansman tarihi olmamakla birlikte, şirket içerisinde bu alana dönük ciddi bir planlama süreci yürütülüyor.

Üçüncü sırada yer alan SMBC Nikko Securities ise kripto para borsası kurma olasılığını değerlendiriyor. Şirket bünyesinde blokzinciri tabanlı finansal ürünlere odaklanmak üzere özel bir DeFi departmanı kurulduğu ifade ediliyor. Bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde, Japonya’nın geleneksel aracı kurum yapılarının, spekülatif girişimlerden ziyade düzenli dijital varlık entegrasyonu odağında hareket ettiği öne çıkıyor.

2026, “Dijital Yıl” İlan Edildi ve Yeni Düzenlemeler Gündemde

Japonya Maliye Bakanı, 2026 yılını finansal reformlar açısından “Dijital Yıl” olarak nitelendirdi ve dijital varlıkların ana akım piyasalarda yer almasını öngören kapsamlı bir vizyon sundu. Finansal Hizmetler Ajansı, 2026’da Mevcut Finansal Araçlar ve Borsa Yasası’na tabi olacak yeni bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyor. Bu değişiklikle, Bitcoin ve yüksek piyasa değerine sahip diğer kripto varlıkların yatırım ürünü olarak görülmesi ve kurumsal katılımda önemli bir değişim yaşanması bekleniyor.

Ajans, aynı zamanda Yatırım Fonları Yasası’nda yapılacak değişiklikle 2028’de spot kripto para ETF’lerinin başlatılması sürecini hedefliyor. Şimdiden Nomura Varlık Yönetimi ve SBI gibi büyük finans kurumlarının bu yeni mevzuata hazırlık olarak ürün geliştirme çalışmalarına başladığı biliniyor. Kripto kazançlarının vergilendirilmesinde de yeni bir yaklaşım gündemde; en yüksek vergi oranının yüzde 55’ten yüzde 20’ye çekilerek dijital varlıkların hisse senetleriyle benzer vergi koşullarına kavuşması planlanıyor. Bu değişiklik, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için kripto piyasalarını daha cazip kılacak şekilde tasarlanıyor.

Kurumsal Pazar ve ETF’lerin Potansiyeli

Uzmanlar, Japonya’da kripto ETF pazarının orta vadede yaklaşık 1 trilyon yenlik, yani 6,7 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşabileceğini ileri sürüyor. ABD’deki Bitcoin spot ETF’lerinin mevcut portföyleriyle kıyaslandığında Japonya pazarı görece küçük kalsa da, asıl önemin kurumsal yatırımcıların piyasaya girişimde yattığı belirtiliyor.

Büyük aracı kurumların kripto sektörüne girişi, öncelikli olarak kurumsal ve kurumsal hazine yönetimi, saklama hizmetleri ile düzenlenmiş yatırım ürünleri geliştirmeye odaklanıyor. Bu yaklaşım, Japonya’da kripto pazarının ağırlıklı olarak düzenlemeye tabi altyapılar ve ana akım sermaye piyasalarına entegre biçimde büyümesine olanak tanıyacak gibi görünüyor.

Öngörülen yeni düzenlemelerin yasalaşması halinde, Japonya dijital varlıklar konusunda kısıtlayıcı bir çerçeveden düzenli yatırıma dayalı yeni bir modele geçiş yapacak. Sonuç olarak, ülkede kripto para piyasasının spekülatif karakterden uzaklaşıp, geleneksel sermaye piyasası altyapısıyla bütünleştiği yeni bir dönem öngörülüyor.