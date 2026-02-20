Bitcoin, Tarihi Destek Seviyesinin Altına Gerileyerek Döngüsel Güç Sinyallerinde Zayıfladı

Kripto veri analitiği şirketi CryptoQuant’ın paylaştığı bir rapora göre, Bitcoin geçmiş piyasa döngülerinde boğa ve ayı dönemlerini ayıran önemli bir zincir üzeri destek seviyesinin altına düştü. Bu seviye, 10 ila 10.000 BTC arasında bakiye tutan ve varlıklarını son bir ila üç ay içinde hareket ettirmiş olan yatırımcılardan oluşan belirli bir grubun gerçekleşen maliyet ortalamasına karşılık geliyor.

Orta Ölçekli Yatırımcıların Rolü

Bu kullanıcı kitlesi, hem piyasa üzerindeki etkileri hem de güncel eğilimleri yansıtma kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Son verilere göre, bu grubun gerçekleşen fiyatı yaklaşık 89.800 dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin ise bu seviyenin üzerini Ocak 2026’dan beri görmedi.

Geçmiş Döngülerde Yapısal Önemi

Bitcoin’in geçmiş piyasa döngülerinde bu kullanıcıların ortalama maliyet seviyesi, piyasadaki yapısal kırılma ve dönüşler açısından kritik rol oynadı. 2021 döngüsünde, fiyat Kasım 2021’de rekor bir seviyeye çıkarken, bu grubun ortalama alış fiyatı 33.700 dolar civarındaydı. Dönemin düzeltme sürecinde fiyat bu maliyetin hiçbir zaman altına inmedi ve yatırımcılar, piyasadaki inancını korudu. Ancak 2022 ortalarında Bitcoin yaklaşık yüzde 30’luk değer kaybıyla bu maliyetin altına düşerek 18.945 dolara kadar geriledi ve ayı piyasası açık şekilde teyit edildi.

CryptoQuant, “Geçmişte bu gerçekleşen fiyat seviyesi boğa ve ayı piyasası arasında yapısal bir sınır görevi gördü. Orta ölçekli ve aktif yatırımcıların zarar bölgesine geçmesi, genellikle piyasadaki yapısal zayıflığın işareti olarak öne çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

2021’de yaşanan ara düzeltmede fiyat hiçbir zaman bu tabanın altına sarkmadı. Bu durum kolektif beklentinin sürdürülebilmesini sağladı.

Güncel Döngüde Farklılaşan Tablo

Şu anda ise farklı bir senaryo yaşanıyor. İlgili yatırımcı kitlesinin ortalama alış fiyatı 2025 sonunda 94.000 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak Aralık 2025’ten itibaren Bitcoin bu seviyenin altına indi ve halen kayda değer bir toparlanma görülmedi. Şubat 2026 itibarıyla fiyat 66.424 dolar civarında seyrediyor. Bu tablo, bahsedilen grubun ortalama maliyetine kıyasla yüzde 26’lık bir kayıp anlamına geliyor.

Bu grup fiyatın uzun süre maliyetlerinin altında kalması, daha önceki döngülerde görülen geçici düzeltmelerden farklı bir tabloya işaret ediyor. Analizlere göre, bu koşullarda piyasanın güçlü bir toparlanma göstermesi gecikebilir.

2021 dönemindeki düzeltmede söz konusu grup hiç zarar bölgesine geçmemişti. Şu anda ise mevcut kayıp dikkat çekici boyutta ve döngüsel yapının kırıldığına dair önemli bir veri sunuyor.

CryptoQuant’ın değerlendirmesine göre, Bitcoin fiyatı bu seviyenin üzerine yeniden çıkmadıkça piyasanın yapısal olarak güçlendiği söylenemiyor. Şirket, kısa vadeli dalgalanmalar yerine, bu maliyet seviyesinin altında kalmanın piyasanın genel gücünü daha doğru şekilde yansıttığı görüşünde.