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On-Chain Verileri Bu Altcoin’i İşaret Ediyor: Göz Kamaştırıyor!

On-chain (zincir üstü) veriler, zorlu geçen 2022'ye rağmen bu altcoin'in göz kamaştırdığını ortaya koyuyor.
10:31
24 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Zincir üstü (on-chain) veriler, kripto para piyasasının geri kalanıyla birlikte zorlu bir yıl geçirmesine rağmen ilginç bir şekilde Cardano (ADA) ağının göz kamaştırdığını ortaya koyuyor. İşte o veriler.

Cardano İçin Dikkat Çeken Veri Akışı

Cardano ağı, merkeziyetsiz finansın (DeFi) benimsenmesini teşvik etmeye çalışırken farklı ölçütler altında büyüme kaydetmeye devam ediyor. Dikkat çekici bir şekilde Cardano Vakfı’nın sağladığı son veriler, piyasadaki mevcut gerilemeye rağmen temel ağ aktivitesinin 2021 yılına kıyasla 2022’de etkileyici bir büyüme kaydettiğini gösteriyor.

Özellikle, 16 Aralık itibarıyla Cardano’nun akıllı sözleşme özelliği 2021’e kıyasla en yüksek büyüme oranına ulaşarak yüzde 394 ile 4 bin 445 ile önemli bir kilometre taşına ulaştı. Platform üzerindeki token’lar ise yüzde 192 ile ikinci en yüksek büyüme oranını oluşturarak 7.3 milyon seviyesine çıktı. Öte yandan, 2022 yılında Cardano ağında gerçekleştirilen işlemlerin sayısı yüzde 139 artışla 56.9 milyona ulaşırken, cüzdanların sayısı yüzde 47 artışla 3.8 milyona yükseldi. Ayrıca, platformun yetkilendirilmiş cüzdanlarının sayısı 1.27 milyona veya yüzde 27’lik bir büyüme oranına ulaşırken, ağda 66 bin 950 politikaya tanık olundu.

Cardano Akıllı Sözleşmelerinin Etkileyicisi Yükselişi

Verilere göre, Vasil güncellemesinin ardından kullanıma sunulan akıllı sözleşmeler özelliği, Cardano’yu potansiyel ‘Ethereum (ETH) katili projeleri’ arasında öne çıkaran en hızlı büyüyen segment olmaya devam ediyor.

Ağdaki akıllı sözleşmelerin büyüme oranı, Vasil’in özellik üzerindeki etkisine ilişkin ilk endişelerin ardından etkileyici olarak kabul edilebilir. Bu durumda topluluk, güncellemenin akıllı sözleşme özelliğine zarar vereceğinden korkuyordu. Sonuç olarak Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, ekibin akıllı sözleşmelerin değişikliklerle uyumlu olmasını sağlamak için gerekli önlemleri aldığını açıkladı. Bunun da ötesinde, Hoskinson, geçtiğimiz günlerde kripto para borsası Coinbase’i 2023 kripto piyasası görünümünde Cardano’dan bahsetmediği için eleştirdi. Hoskinson’a göre Cardano’nun ihmal edilmesi ‘oldukça üzücüydü’.

Kaydedilen büyümenin Cardano‘nun kripto para teknolojisinin artan popülaritesinin merkezinde yer aldığını ve ekibin stratejik geliştirme faaliyetlerini sıraladığını belirtmek gerekiyor. Örneğin, ağ şu anda Cardano Vakfı’nın 2023 planlarının ana hatlarını belirlediği bir dönemde Lace cüzdanının kullanıma sunulmasına odaklanıyor.

Tüm bunlarla birlikte, Cardano’nun geliştirme aktivitesinin ağın yerel token’ı olan ADA‘yı olumlu yönde etkileyeceği öngörülüyor.

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