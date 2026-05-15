Kripto para yatırımcılarının gündeminde ne var? XRP ve SOL Coin kaç dolar olacak?

2025 yılı altcoinler için bekleyişle geçti ve yeni yılı da neredeyse yarılamamıza rağmen yatırımcılar rahat nefes alamadı. Kripto paraların en can sıkan döngüsünün halen hangi aşamasında olduğumuzdan da kimse emin değil. Kurumsala açılan kripto pazarının bozulan yapısı eski yatırımcılar için gün geçtikçe rahatsızlık verici bir hal alıyor. Peki yatırımcıların gündeminde ne var? XRP ve SOL Coin için tahminler ne yönde?

Kripto paralarda gündem ne?

Son 24 saatin en önemli olaylarından biri Senato Bankacılık Komitesi’nin CLARITY Yasası’nı 15-9’luk iki partili oylamayla ilerletmesiydi. Senato genel kurulu için umut veren bu sonuç yıl bitmeden kripto netlik yasasının Trump tarafından imzalanabileceğine işaret ediyor. Trump Temmuz ayına kadar yasayı imzalamak istiyor. Bitcoin fiyatındaki yükselişin temelini de bu gelişme oluşturdu.

Santiment bugünkü değerlendirmesinde olumlu yorumların son 24 saatte artması nedeniyle düşüş riskine dikkat çekti ve BTC endişe edildiği gibi 79.500 doların altına geriledi.

“Tarihsel olarak BTC için her 1.00 düşüş yorumuna karşılık 1.55 yükseliş yorumu gördüğümüzde temkinli olmayı tavsiye ediyoruz. Piyasalar her zaman kalabalığın beklentilerinin ters yönde hareket eder.”

Yani hafta sonu için görünüm pek iyi değil. Yine de kısa vadeli negatiflik dağıldıktan sonra Santiment CLARITY Yasası’nın etkisiyle yükseliş görmeyi bekliyor.

“Çünkü bu, ABD’de sektöre nihayet daha net kurallar getirebilir. Şu anda kriptodaki en büyük sorunlardan biri (özellikle 2026’da) belirsizlik. Birçok şirket, yatırımcı ve banka, hangi kripto varlıklarının sonradan menkul kıymet olarak etiketlenebileceğini, hangi kurallara uymaları gerektiğini veya düzenleyicilerin aniden baskın yapıp yapmayacağını bilmedikleri için tam olarak taahhüt etmekte tereddüt ediyor. Bu belirsizlik parayı kenarda tutuyor.”

Gündemdeki diğer büyük gelişme Trump’ın Çin dönüşü yaptığı açıklamalardı. Çin Hürmüz Boğazı konusunda çözüm için faydalı olamadı. Trump da dönüşteki açıklamalarında bu işi kendilerinin halledeceğini ima etti. Saatler önce de İran’ın altyapısını hedefleyen daha sert saldırılar olabileceğinden bahsetmişti. Dolayısıyla ara seçimler için de vakit daralırken Trump’ın İran’ı anlaşmaya ikna edecek daha büyük bir saldırının startını vermesi muhtemel. Ancak İran da boğazın dibindeki internet kablolarından körfez ülkelerinin altyapılarına kadar sayısız kritik hedefin ortadan kaldırılabileceğini söylüyor.

XRP ve SOL Coin

Son piyasa düşüşü XRP Coin için heyecanla bekleyen yatırımcıları da hayal kırıklığına uğrattı. Santiment belirsizliğin ortadan kalkmasıyla doğacak faydaya ilk bölümde dikkat çekiyordu. Bundan en fazla yararlanacak altcoinlerden biri XRP Coin çünkü kripto tabanlı finans altyapısı hedefine ABD’de ulaşmaya çalışıyor. Tam da bu sebepten Komite onayı 1,55 dolara yükselişi beraberinde getirdi. Şimdi 1,42 dolar tabanına ilerleyen gözde altcoin 1,38 ve 1,3 dolar aralığında yeni yerel dibini oluşturabilir.

Solana (SOL) için görünüm daha kötü çünkü o son yükselişten de yararlanamadı. Kısa vadede hızlı kazanç elde eden yatırımcılar satışları hızlandırıp fiyatı 90 doların altına itti.

SOL Coin için 88 dolar altı kapanışlar 82-84 dolara kadar sürebilir. Aşırı satışlarda dip hedefi 76-68 dolar bölgesine kadar uzayacak.