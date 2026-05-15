Fed’in yeni yönetimi Bitcoin’i “dijital altın” olarak görüyor faiz kararlarında belirsizlik sürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Fed yönetiminden Bitcoin’e "dijital altın" tanımı geldi.
  • Kurul üyeleri, kripto paralara geçmişe göre daha sıcak bakıyor.
  • Ancak son enflasyon verileriyle faiz artış ihtimali yükseldi.
  • 📉 Kripto piyasasında en hassas konu faizlerin seyri oldu, $BTC yatırımcıları dikkatli izliyor.
ABD Merkez Bankası (Fed), küresel ekonomi üzerindeki belirleyici etkisiyle tanınan en güçlü finans kuruluşlarından biri olarak, son dönemde önemli bir liderlik değişimi sürecine girdi. Fed’in yeni yönetiminin özellikle kripto paralara ve Bitcoin’e yaklaşımı, piyasada dikkatle takip ediliyor.

Yeni yönetimde “dijital altın” vurgusu öne çıkıyor

Fed’in yönetim kurulundaki pek çok isim, geçmiş açıklamalarında Bitcoin’e olumlu yaklaştıklarını gösterdi. Bu üyelerden Kevin Warsh, hala kurumun başkanlık görevini sürdürüyor ve Bitcoin’in yeni nesil için adeta “yeni altın” haline geldiğini düşünüyor. Warsh, özellikle 40 yaşın altındaki yatırımcılar için Bitcoin’in güvenli liman rolü oynadığını vurgulayan açıklamalarıyla biliniyor.

Bir diğer yönetim kurulu üyesi Christopher Waller ise Bitcoin’i “elektronik altın” olarak tanımlayarak, kripto paraların değer saklama işlevini öne çıkarıyor. Waller’a göre Bitcoin, geleneksel değerli metallere dijital bir alternatif sunuyor.

Kurulda, geçtiğimiz yıllarda Fed başkanı olarak görev yapan Jerome Powell da zaman zaman Bitcoin lehine açıklamalarda bulundu. Powell, New York Times DealBook Zirvesi’nde Bitcoin’in spekülatif bir varlık olduğunu belirtmekle birlikte, “Bitcoin’i genellikle spekülatif bir varlık olarak kullanıyorlar; altın gibi ama sanal, dijital” ifadesini kullanarak lider kripto parayı altınla karşılaştırdı.

Bitcoin’in bir spekülasyon aracı olarak kullanıldığını ve altına benzer bir dijital varlık olarak kabul edildiğini belirten Powell, geleneksel bakış açısının ötesine geçen bir değerlendirme sundu.

Yönetimdeki bazı üyeler ise daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Michelle Bowman, Philip Jefferson ve Lisa Cook; kripto paralar karşısında çekimserler fakat blokzincir teknolojisini tamamen reddetmiyorlar.

Fed’in finansal düzenlemelerden sorumlu olan Michael Barr ise grubun içindeki en belirgin şüpheci olarak öne çıkıyor. Barr, geçen yıl stabilcoinlerden kaynaklanan risklere karşı açıkça uyarıda bulunmuştu.

Ekonomik gündem kripto piyasalarını gölgeliyor

Fed yönetiminin genelinde, Bitcoin’e yönelik bugüne kadarki en olumlu yaklaşım hakim. Özellikle “dijital altın” benzetmesinin kurul üyeleri tarafından sıkça tekrarlanması, yeni dönemin kripto dostu olabileceği yorumlarına neden oluyor. Yine de küresel ekonomik koşullar, kripto para piyasalarının seyrini belirlemede etkin rol oynamaya devam ediyor.

Son dönemde açıklanan enflasyon verileri beklenenden daha yüksek seyretti. Bu durum, yakın vadede faiz indirimi ihtimalini zayıflattı. Piyasadaki beklentilere göre, yatırımcılar Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) ocak ayı toplantısında politika faizinin 25 baz puan daha artmasını yüzde 60 olasılıkla bekliyor. Bu tarz bir artış, kripto piyasaları için olumsuz bir hava oluşturabilir.

Özellikle Bitcoin, küresel likidite koşullarına son derece duyarlı. Faiz artışlarının yeniden gündeme gelmesi, başta Bitcoin olmak üzere kripto paralarda aşağı yönlü baskıyı artırabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
