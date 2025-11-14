14 Kasım: Kripto Para Kahini Yine Bildi, Biraz Önce Şimdi Olacakları Açıkladı



Bitcoin $95,870.81 fiyatı 97 bin dolar etrafında oyalanıyor ve altcoinler halen kırmızıya boyanmış durumda. Satışlar şimdilik durulsa da BTC’nin mevcut bölgede devam eden kapanışları yükseliş yapısını bozuyor. Eğer haftalık mum kapanışı altı haneli seviyelerin altında olursa bu durum önümüzdeki günlerde daha büyük dipleri beraberinde getirebilir. Peki haklı çıkan kripto para kahini şimdi ne diyor?

Kripto Para Kahini Tahmin

Son 2 çeyrektir Roman Trading takma isimli analistin güçlü düşüş psikolojisinde kaldığını ve uzun vadeli yapıda bozulma işaretleri gördüğünü yazıyoruz. Analist her yükselişin ardından eldeki en iyi seçeneğin açığa satış olduğunu söyleyip durdu. 20 milyar doların üzerinde long tasfiyesi gördüğümüz haftalar oldu ve birçok kez haklı çıktı.

Altcoinler için yükseliş alanı olduğunu savunsa da haftalık ve aylık grafikteki bozulmalar nedeniyle daha derin dipler hedefleyen kripto para kahini yaklaşık 1 saat önce yeni tahminini paylaştı ve şunları yazdı;

“Baştan sona, bunu mükemmel bir şekilde tahmin ettik. Bu, geçen haftaki düşüşün ardından yükseliş trendimizin 1W yeniden testini sağladı. LTF, düşüşe devam etmek için konsolide olması gerekiyordu. Bu düşüş trendinin 76k bölgesine kadar devam edeceğini düşünüyorum. Göreceğiz.”

Dört saatlik grafikteki hareketin tamamlandığını söyleyen analist haftalık yeniden testin ardından kısa vadede düşüşün devamı için bir konsolidasyon bekliyor. Ardından hedeflediği seviye Bitcoin için 76 bin dolar. Ve eğer yine haklı çıkarsa bu durumda altcoinlerde yüzde 50’yi aşan kayıplar iyimser bir tablo olabilir.

Kripto Para Analist Yorumları

Bob Loukas dört yıllık döngü tekrarlarına dikkat çekiyor ve BTC’nin zirveye ulaşma ihtimalinin yüzde 50’yi aştığını söylüyor. Onun beklediği senaryoda buradan keskin bir yükseliş görmemiz gerek.

“Çok yakında buradan keskin bir yükseliş göreceğimizi tahmin ediyorum. Tepki çok önemli olacak ve boğalar için bu gemiyi başka bir zirveye yönlendirmek için son şans olacak.”

2018 yılından bugüne en kötü son çeyreğini yaşayan Bitcoin insanları endişelendiriyor. Ancak hem BTC hem de hisse senetleri ve altın tüm zamanların rekor seviyesine o kadar da uzak değil. DaanCrypto takma isimli analist yılın geri kalanının son derece hareketli geçeceğini düşünse de yükselişten emin değil.