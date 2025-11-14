BITCOIN (BTC)Kripto Para

14 Kasım: Kripto Para Kahini Yine Bildi, Biraz Önce Şimdi Olacakları Açıkladı

Özet

  • Kripto para kahini şimdilik düşüş tahmininde haklı çıktı. Ancak o 76.000 doları hedefliyor.
  • Bob Loukas yakında BTC'nin keskin biçimde yükselmesini bekliyor.
  • BTC 2018 yılından bugüne en kötü dördüncü çeyreğini yaşıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin $95,870.81 fiyatı 97 bin dolar etrafında oyalanıyor ve altcoinler halen kırmızıya boyanmış durumda. Satışlar şimdilik durulsa da BTC’nin mevcut bölgede devam eden kapanışları yükseliş yapısını bozuyor. Eğer haftalık mum kapanışı altı haneli seviyelerin altında olursa bu durum önümüzdeki günlerde daha büyük dipleri beraberinde getirebilir. Peki haklı çıkan kripto para kahini şimdi ne diyor?

İçindekiler
1 Kripto Para Kahini Tahmin
2 Kripto Para Analist Yorumları

Kripto Para Kahini Tahmin

Son 2 çeyrektir Roman Trading takma isimli analistin güçlü düşüş psikolojisinde kaldığını ve uzun vadeli yapıda bozulma işaretleri gördüğünü yazıyoruz. Analist her yükselişin ardından eldeki en iyi seçeneğin açığa satış olduğunu söyleyip durdu. 20 milyar doların üzerinde long tasfiyesi gördüğümüz haftalar oldu ve birçok kez haklı çıktı.

Altcoinler için yükseliş alanı olduğunu savunsa da haftalık ve aylık grafikteki bozulmalar nedeniyle daha derin dipler hedefleyen kripto para kahini yaklaşık 1 saat önce yeni tahminini paylaştı ve şunları yazdı;

“Baştan sona, bunu mükemmel bir şekilde tahmin ettik. Bu, geçen haftaki düşüşün ardından yükseliş trendimizin 1W yeniden testini sağladı. LTF, düşüşe devam etmek için konsolide olması gerekiyordu.

Bu düşüş trendinin 76k bölgesine kadar devam edeceğini düşünüyorum. Göreceğiz.”

Dört saatlik grafikteki hareketin tamamlandığını söyleyen analist haftalık yeniden testin ardından kısa vadede düşüşün devamı için bir konsolidasyon bekliyor. Ardından hedeflediği seviye Bitcoin için 76 bin dolar. Ve eğer yine haklı çıkarsa bu durumda altcoinlerde yüzde 50’yi aşan kayıplar iyimser bir tablo olabilir.

Kripto Para Analist Yorumları

Bob Loukas dört yıllık döngü tekrarlarına dikkat çekiyor ve BTC’nin zirveye ulaşma ihtimalinin yüzde 50’yi aştığını söylüyor. Onun beklediği senaryoda buradan keskin bir yükseliş görmemiz gerek.

“Çok yakında buradan keskin bir yükseliş göreceğimizi tahmin ediyorum. Tepki çok önemli olacak ve boğalar için bu gemiyi başka bir zirveye yönlendirmek için son şans olacak.”

2018 yılından bugüne en kötü son çeyreğini yaşayan Bitcoin insanları endişelendiriyor. Ancak hem BTC hem de hisse senetleri ve altın tüm zamanların rekor seviyesine o kadar da uzak değil. DaanCrypto takma isimli analist yılın geri kalanının son derece hareketli geçeceğini düşünse de yükselişten emin değil.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de Toparlanma Umudu: Üç Kritik Sinyal Netleşiyor

Fed Açıklamaları ve 17-23 Kasım Haftası Kripto Para Beklentileri (5 Önemli Olay)

ABD 2026 Seçimleri: Enflasyon Düşecek Kripto Paralar Yükselecek

ABD Piyasaları Açıldı, Kripto Paralarda 14 Kasım Güncellemesi

Korku Tavan Yaptı, Bloomberg Uzmanı Beklentisini Paylaştı

14 Kasım Kabusu, Kripto Paralar Neden Kırmızıya Boyandı? Ayı Piyasası Başladı Mı?

Matrixport’tan Bitcoin Raporu: Mini Ayı Dönemindeyiz

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Binance ve BlackRock Ortaklığında BUILD Müjdesi
Bir Sonraki Yazı Yatırımcıların Gözdesi Yeni Coin’ler Burada: Fırsatı Kaçırma!
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altcoin’de Dip Seviyelere Rağmen Kurumsal Güven Sürüyor: ETF Talebi Güçlü, Türev Piyasaları Dengede
Solana (SOL)
Trump Bağlantılı Şirket Kârlılığa Geçti: Madencilikte Düşen Maliyetler Şirketi Öne Çıkardı
BITCOIN Haberleri
XRP’ye Çifte Darbe: Bu 2 Gelişme Piyasada Etki Yarattı!
RIPPLE (XRP)
Belarus’un Kripto Hamlesi: Lukashenko’dan Dolar Bağımlılığını Azaltma Çağrısı
BITCOIN Haberleri

Lost your password?