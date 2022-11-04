Dünyanın en büyük kişisel servetine sahip ismi yazı hazırlandığı sırada önemli bir konuşma yapıyor. Neler söyledi?

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Yazı hazırlandığı sırada muzip milyarder Baron Investment konferansında konuşuyor. Peki neler söyledi? Tesla, SpaceX ve Twitter gibi devlerin sahibi olan Musk bugünlerde kripto para yatırımcılarının yakın takibinde. Kripto paraların Twitter ile entegrasyonu noktasında atması muhtemel adım ve adımlar yatırımcıları heyecanlandırıyor. İşte konuşmanın detayları.

Elon Musk Son Dakika

Tesla ve SpaceX hakkında açıklamalar yapan ve vizyonunu dinleyicilerle paylaşan Musk onlara ikinci bir gezegende yaşamın avantajlarını anlatıyor. İnsanların kendi kendilerini yok etme potansiyeli olduğunu söyleyen Musk, ikinci bir gezegene ihtiyacımız olduğunu söyledi. Peki uzay endüstrisi hakkında daha fazla şirket açacak mı? Buna şu cevabı verdi;

“Yeterince düşmanım var. Ölmemi isteyenler yaptığım işlerden dolayı bunu istiyor. Bu yüzden daha az şirkete sahip olmak isterim.”

Tesla, SpaceX ve diğer konularda konuştuktan sonra Elon Musk, Twitter hakkında açıklamalar yapıyor.

“Twitter’ın dünyanın en değerli şirketlerinden biri olacağını düşünüyorum. Twitter Blue artık gelir ve hesap doğrulama için kullanılacak. Manipülasyon için çalışan çok fazla Twitter hesabı var. Ayda 8 dolar ile birçok ek özelliğe erişeceksiniz.”

İşten çıkarmalarla ilgili gelen soruya şu cevabı verdi;

“Tüm reklam endüstrisi mevcut ekonomik durumdan etkileniyor. Ancak son zamanlarda bazı lobicilerle karşı karşıya kaldık. Reklamların durdurulmasını sağladılar. Twitter’ın el değiştirmesine bir saldırı mahiyetinde adım atıyorlar.”

Elon Musk henüz Dogecoin ve diğer kripto paralarla ilgili bir soru almadı.

Elon Musk Dogecoin

Konuşma 18:45 itibariyle sona erdi ve yaklaşık 1 saatlik süreçte kripto paralara herhangi bir şekilde değinmedi. Dogecoin planlarının rafa kaldırıldığına dair iddiaların ortasında Elon Musk sessizliğini koruyor. Bu sessizlik iki şeye işaret edebilir. Birincisi gerçekten Dogecoin hakkında kısa ve orta vadede bir planı yok. İkincisi ise Twitter Blue için aylık 8 dolar ödemeyi (+mavi tık) aktifleştirdiği sırada Dogecoin ve bazı kripto para birimleriyle ödemeyi de kabul ettiğini duyuracak. Yüzbinlerce kripto para yatırımcı bu ürünün (eğer kripto ödemeleri olursa) ilk müşterileri olabilir.

Şimdilik yatırımcılardaki aşırı iyimserliğin yerini temkinli bir bekleyiş aldı. İlerleyen günlerde daha somut adımlar görebiliriz.