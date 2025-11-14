Binance ve BlackRock Ortaklığında BUILD Müjdesi



Kripto para grafiklerindeki dalgalanma devam ediyor ve bir süre daha sürecek. Ancak uzun vadeli ortaklık ve anlaşmalar da devam ediyor. Bugün BlackRock ve Binance yeni ortak hamlelerini duyurdu. Bu gelişme geleneksel finans ile kriptonun birlikte çalışabilirliği anlamında önemli bir adım.

BlackRock ve Binance

Piyasa büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük tokenize hazine fonu olan BUILD (BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund) artık Binance borsasında işlem yapmak için borsa dışı teminat olarak kullanılabilecek. 2,5 milyar dolarlık büyüklüğe sahip BUILD tokenizasyon hikayesinin öncülerinden. BlackRock destekli ürün trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenen pazarın ilklerinden olma özelliğine sahip.

BlackRock finans alanının en büyüklerinden ve varlık yönetimi konusunda daha büyüğü yok. Binance ise kripto para piyasalarının en köklü ve hacim bakımından en büyük platformu. İkilinin bugün birlikte attığı bu adım tokenize varlıkların kripto ile entegre şekilde büyüme hedefini yansıtıyor.

“Bu, borsanın kurumsal ve ileri düzey traderlardan oluşan küresel kullanıcı tabanının, tokenize edilmiş hazine tahvillerine maruz kalmaya devam ederken sermaye dağıtımında yeni verimlilikler elde etmesini sağlayarak, BUIDL’nin onchain finansmanın temel yapı taşı olarak rolünü daha da sağlamlaştırmaktadır.” – BlackRock ve Binance Duyurusu

Kurumsallar ve Kripto Para Piyasaları

Uzak olmayan gelecekte geleneksel neredeyse tüm varlıkların tokenize versiyonları erişilebilir olacak. Hisse senetleri ve diğer varlıkların tokenizasyonuyla ilgili çok fazla denemeyi bu yıl gördük. Şimdi atılan adımla geleneksel kripto para borsalarının geleneksel finans şirketleriyle kripto ortak paydasında buluştuğunu görüyoruz.

Binance VIP & Kurumsal Başkanı Catherine Chen şunları söyledi;

“Kurumsal müşterilerimiz, borsamızda aktif olarak işlem yaparken teminat olarak tutabilecekleri daha fazla faiz getirili istikrarlı varlık talep ettiler.”

Tokenize hazine tahvilleri BlackRock destekli ve son derece güvenli. Üstelik blockchain şeffaflığında ve kolay erişilebilir varlıklar. Bunları stablecoinler gibi düşünebiliriz sabitlendikleri varlıklar ise dayanak ürünü olan hazine tahvilleri.

Bitcoin $95,870.81 fiyatı yazı hazırlandığı sırada 97 bin dolarda ve altcoinlerdeki satışlar şimdilik durulmuş olsa da henüz net bir geri dönüşten bahsetmek zor.