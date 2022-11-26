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New York merkezli blockchain yazılım şirketi ve en popüler Ethereum cüzdanı MetaMask’ın geliştiricisi Consensys, gizlilik politikasında yaptığı yeni değişikliklerle kripto topluluğunu ve özellikle de merkezsizleşme taraftarlarını şok etti. Mahremiyet konusunda en etkili seslerden biri olan Edward Snowden, bunun adaletli bir toplumda gerçekleşmesi halinde suç olacağını söyledi.

MetaMask’in Gizlilik Endişeleri

Consensys 23 Kasım’da gizlilik beyanını revize ederek MetaMask’ın 20 milyondan fazla kullanıcısını, varsayılan Uzaktan Prosedür Çağrısı (RPC) sağlayıcısı olarak Infura’yı kullanırken işlem yaptıklarında IP adreslerinin ve Ethereum cüzdan adreslerinin toplanıp kaydedileceği konusunda uyardı.

Daha basit bir ifadeyle RPC, web3 uygulamalarının blok zincirleriyle tamamen uzak bir şekilde konuşmasını sağlayan bir yazılım iletişim protokolü olarak biliniyor. Consensys, Ekim 2019’da blok zincirleri ve API’ler için araçlar üreten bir şirket olan Infura’yı satın aldı.

Snowden’ın İğneleyici Açıklaması

Edward Snowden, Metamask’taki ekiple ilgili hayal kırıklığını belirtmek için Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Çünkü ademi merkeziyetçilik etiketi altında kişisel bilgileri kaydetme hilesinin bir suç işlemeye yakın olduğunu düşündüğünü belirtti.

Ancak, tweet daha sonra Snowden tarafından kaldırıldı ve MetaMask tarafından kendisiyle temasa geçildiğini ve bir açıklama sağlamak için çalıştıklarını belirten daha yeni bir tweet izledi.

Kripto Topluluğu Tepki Gösterdi

Topluluktan gelen tepkilere göre, çoğu kullanıcının bu haberden memnun olmadığı açık. Kripto topluluğu arasındaki en büyük yakınma, gizlilik, anonimlik ve ademi merkeziyetçilik fikri üzerine inşa edilen kripto şirketlerinin giderek kaybolması.

ConsenSys’in bir Amerikan şirketi olması da bazı müşteriler için güvensizliği artırıyor. Çünkü bu tür verilerin toplanması, hükümet yetkililerinin para cezası ve yaptırım uygulamasını kolaylaştırabilir.

MetaMask ve Ekip Yanıtladı

Uzmanlar ve kripto topluluğu tarafından yapılan tartışmalara bir bütün olarak yanıt veren MetaMask, gizlilik politikalarında hiçbir şeyin değişmediğini ve bunun sadece bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek konu üzerindeki bulutları yok etmeye çalıştı.

Consensys CEO’su ve Ethereum’un kurucu ortağı Joseph Lubin de MetaMask uygulaması aracılığıyla kullanıcı gizliliğini çalma suçlamalarıyla mücadele etmek için devreye girdi. MetaMask’ın Consensys tarafından işletildiğini şiddetle reddetti ve uygulamayı işletenlerin son kullanıcılar olduğunu ekledi. Ona göre Consensys sadece yazılımın geliştirilmesinde rol oynamıştı.

RPC hakkında konuşurken şunları belirtti: