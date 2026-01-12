Son Dakika: Binance 12 Ocak Altcoin Listeleme Duyurusu

İşlem hacmi bakımından dünyanın halen en büyük kripto para borsası olan Binance biraz önce yeni müjdeyi verdi. Gündem piyasa genelinde çok yoğun Powell tehdit edildiğinden bahsediyor, Yüksek Mahkeme tarife kararı yolda ve enflasyon raporlarına az bir süre kaldı. Binance ise yeni altcoin listelemesini duyurdu.

FOGO Coin Son Dakika

Binance tarafından yapılan duyuruya göre Seed etiketiyle FOGO Coin listelenecek. Bu etiket yüksek volatilite riski olan varlıklar listelenirken yatırımcıları uyarmak için ekleniyor. Genelde devasa lansman yapmayan orta ölçekli ekiplerin yeni tokenlerinin bu etiketle listelendiğini görürüz.

“Binance, 2026-01-15 14:00 (UTC) tarihinde Fogo (FOGO) listeleyecek ve aşağıdaki spot işlem çiftleri aktifleştirecektir. Yeni Spot İşlem Çiftleri: FOGO/USDT, FOGO/USDC ve FOGO/TRY. Kullanıcılar, bir saat sonra işlem yapmaya hazırlanmak için FOGO yatırmaya başlayabilirler. Para çekme işlemleri 2026-01-16 14:00 (UTC) tarihinde başlayacaktır. Listeleme Ücreti: 0 BNB. Ek olarak 50.000.000 FOGO, gelecekteki pazarlama kampanyalarına tahsis edilecektir. Ayrıntılar ayrı duyurularda gösterilecektir.”

TRY pariteleri sadece Binance TR’de kullanılabilir olacak. Kullanıcılar, spot trade başladığında FOGO’larını Binance Alpha Hesaplarından Spot Hesaplarına aktarabilirler. Spot trade Binance Spot’ta açıldığında FOGO, Binance Alpha’dan kaldırılacak ancak satışa devam edebilecekler.

Solana Virtual Machine kullanan akıllı sözleşme ağı olan FOGO zaten güçlü olan rekabet ortamına yeni bir layer1 olarak geliyor.