BINANCE

Son Dakika: Binance 12 Ocak Altcoin Listeleme Duyurusu

Özet

  • Binance FOGO’yu listeleyecek.
  • Solana Virtual Machine kullanan akıllı sözleşme ağı olan FOGO layer1 çözümü.
  • BTC 90.700 dolarda.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

İşlem hacmi bakımından dünyanın halen en büyük kripto para borsası olan Binance biraz önce yeni müjdeyi verdi. Gündem piyasa genelinde çok yoğun Powell tehdit edildiğinden bahsediyor, Yüksek Mahkeme tarife kararı yolda ve enflasyon raporlarına az bir süre kaldı. Binance ise yeni altcoin listelemesini duyurdu.

FOGO Coin Son Dakika

Binance tarafından yapılan duyuruya göre Seed etiketiyle FOGO Coin listelenecek. Bu etiket yüksek volatilite riski olan varlıklar listelenirken yatırımcıları uyarmak için ekleniyor. Genelde devasa lansman yapmayan orta ölçekli ekiplerin yeni tokenlerinin bu etiketle listelendiğini görürüz.

Binance, 2026-01-15 14:00 (UTC) tarihinde Fogo (FOGO) listeleyecek ve aşağıdaki spot işlem çiftleri aktifleştirecektir.

Yeni Spot İşlem Çiftleri: FOGO/USDT, FOGO/USDC ve FOGO/TRY. Kullanıcılar, bir saat sonra işlem yapmaya hazırlanmak için FOGO yatırmaya başlayabilirler. Para çekme işlemleri 2026-01-16 14:00 (UTC) tarihinde başlayacaktır. Listeleme Ücreti: 0 BNB.

Ek olarak 50.000.000 FOGO, gelecekteki pazarlama kampanyalarına tahsis edilecektir. Ayrıntılar ayrı duyurularda gösterilecektir.”

TRY pariteleri sadece Binance TR’de kullanılabilir olacak. Kullanıcılar, spot trade başladığında FOGO’larını Binance Alpha Hesaplarından Spot Hesaplarına aktarabilirler. Spot trade Binance Spot’ta açıldığında FOGO, Binance Alpha’dan kaldırılacak ancak satışa devam edebilecekler.

Solana Virtual Machine kullanan akıllı sözleşme ağı olan FOGO zaten güçlü olan rekabet ortamına yeni bir layer1 olarak geliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Binance Yeni Bir Altcoin Listeleyecek: Tarih Açıklandı

Binance’den 2 Altcoin İçin Kritik Tarih Uyarısı: Artık Yanlış Ağ Seçen Para Kaybedebilir

Son Dakika: CZ Çıkacak Kitabına Yeni Altcoinin İsmini Verecek

Önemli Gelişme: 4 Altcoin Listeleme İçin Yol Haritasına Eklendi

Binance Borsasından Ezber Bozan Hamle: Gümüş Artıl Kripto Para Piyasasında

Son Dakika: Coinbase Günün Altcoinini Listelemeye Karar Verdi

Binance’in Duyurduğu BREV Coin’de Dikkat Çeken Hareketlilik: 2 Milyon Sessizce Dağıtıldı

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Sıcak Gelişme: Beyaz Saray’dan Powell’a Cevap (12 Ocak)
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: Strategy 13.627 BTC Aldı, FUD Bitti Mi?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: Strategy 13.627 BTC Aldı, FUD Bitti Mi?
BITCOIN (BTC)
Sıcak Gelişme: Beyaz Saray’dan Powell’a Cevap (12 Ocak)
Ekonomi

Lost your password?