Binance’in Duyurduğu BREV Coin’de Dikkat Çeken Hareketlilik: 2 Milyon Sessizce Dağıtıldı

Binance’in 2026 yılının ilk HODLer projesi olarak duyurduğu BREV coin daha işlem görmeye başlamadan önce piyasa yapıcı hamleleriyle dikkat çekti. Blockchain içi veriler projede likidite ve fiyat istikrarı görevini üstlenen iki büyük küresel oyuncunun devreye girdiğini ortaya koyuyor. Gelişme altcoin‘in borsalardaki ilk günlerinde oluşabilecek dalgalanmaları sınırlamaya yönelik hazırlıkların erkenden yapıldığını gösteriyor. Kripto para piyasasında bu tür adımlar yeni projelerin kaderini belirleyen kritik aşamalardan biri olarak kabul ediliyor.

BREV Coin için Belirlenen Piyasa Yapıcılar ve Dağıtım Detayları

Blockchain içi verilere göre Binance’in 2026 yılındaki ilk HODLer projesi olan BREV için piyasa yapıcılık görevi Amber Group ile GSR Markets arasında paylaştırıldı. Söz konusu tespit kripto para piyasasında güvenilir analizleriyle bilinen Blockchain içi veri analisti @ai_9684xtpa tarafından X’te paylaşıldı. Analistin analizine göre her iki kurum da yaklaşık altı saat önce proje ekibinden 1’er milyon adet BREV coin teslim aldı.

Toplamda 2 milyon adet coin’in piyasa yapıcılara tahsis edilmesi BREV’in ilk dolaşımdaki arzının yaklaşık yüzde 0,8’ine denk geliyor. Bu miktar başlangıç aşamasında emir defterlerinin sağlıklı çalışmasını desteklemek ve alım-satım farklarını dar tutmak amacıyla planlanan bir dağıtım olarak öne çıkıyor. Coin’lerin teslim edilmesinin hemen ardından Amber Group ve GSR Markets’in varlıkları farklı işlem platformlarına aktarmaya başladığı da Blockchain içi işlemlerle izlenebiliyor.

Bu dağıtım modeli piyasa yapıcıların ilk likiditeyi sağlaması ve fiyat keşfi sürecinin daha dengeli ilerlemesi açısından önem taşıyor. Özellikle HODLer projelerinde erken dönem volatilitenin yüksek olabildiği biliniyor ve profesyonel piyasa yapıcıların varlığı yatırımcı güvenini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Binance’in HODLer AirDrop Modeli

BREV, Binance tarafından 2026 yılında duyurulan ilk HODLer projesi oldu. HODLer modeli borsanın belirli projelerde uzun vadeli katılımı teşvik etmeyi amaçladığı bir yapı sunuyor. Bu kapsamda seçilen altcoin projeleri genellikle listeleme öncesinde likidite ve piyasa yapıcılık planlarını netleştirerek piyasaya daha kontrollü bir giriş yapıyor.

Piyasa yapıcı coin’lerinin kısa süre içinde farklı borsalara aktarılması BREV’in işlem göreceği borsalarda likidite hazırlıklarının tamamlandığına işaret ediyor. Bu süreç altcoin’in ilk günlerinde ani fiyat sıçramaları ya da sert geri çekilmelerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Kripto para piyasasında Amber Group ve GSR Markets gibi köklü şirketlerin görev alması kurumsal standartlara yakın bir piyasa yapısının oluşturulacağı beklentisini güçlendiriyor. Bu yaklaşım Binance’in HODLer projelerinde sürdürülebilir işlem hacmi ve daha öngörülebilir fiyat hareketleri yaratma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.