SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da Sevinç Yarım Kaldı: Fiyattan Bir Sıfır Silinse de Piyasa Ters Köşe Yaptı

Özet

  • Shiba Inu'nun fiyatı kısa süreliğine 0,00001 doların üzerine çıkarak bir sıfırı sildi.
  • Teknik kırılım güçlü satış baskısıyla desteklenmediği için kalıcı olamadı.
  • Hacim verileri yükselişin sürdürülebilir bir trend değişimi yaratmadığını gösterdi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Memecoin Shiba Inu‘nun fiyatı, yatırımcıların haftalardır beklediği psikolojik eşiği kısa süreliğine aşarak dikkatleri yeniden üzerine çekti. Uzun bir düşüş ve yatay seyir döneminin ardından SHIB, gün içi işlemlerde bir sıfırı silerek 0,00001 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Ancak bu değişiklik kalıcı olamadı ve fiyat hızlı şekilde geri çekildi. Piyasanın tepkisi yükselişin teknik olarak anlamlı olsa da güçlü bir trend değişimine dönüşmediğini ortaya koyuyor.

İçindekiler
1 Kısa Süreli Yükselişin Teknik Arka Planı
2 Hacim Verileri Shiba Inu İçin Neden Uyarı Veriyor?

Kısa Süreli Yükselişin Teknik Arka Planı

Shiba Inu’nun fiyatından bir sıfır artılması alım iştahındaki artışın fiyatı 100 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerine taşımasıyla gerçekleşti. Haftalardır güçlü bir teknik bariyer görevi gören bu seviye daha önceki yükseliş denemelerini sınırlayan temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyordu.

Shiba Inu’nun Fiyat Grafiği

Direncin aşılması normal koşullarda zincirleme alımların önünü açabilecek bir gelişme olarak değerlendirilir. Ancak piyasa dinamikleri beklenen yönde ilerlemedi. Fiyat 0,00001 dolar seviyesini gördükten hemen sonra satış emirleri yoğunlaştı ve arz talebin önüne geçti. Ortaya çıkan satış baskısı yükselişin önüne geçerek fiyatı kısa sürede yeniden aşağı çekti. Hareketin hızı birçok yatırımcının yükselişi kar alımı fırsatı olarak gördüğünü gösterdi.

Teknik açıdan bakıldığında Shiba Inu hala toparlanma sürecinde bulunuyor. Kısa vadeli göstergelerde geçici bir iyileşme görülse de uzun vadeli trendi belirleyen ana hareketli ortalamaların altında kalınması satıcıların halen güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Fiyat her direnç testinde benzer şekilde satışla karşılaşıyor.

Hacim Verileri Shiba Inu İçin Neden Uyarı Veriyor?

Yükseliş sırasında işlem hacminde görülen artış sağlıklı bir trend değişiminden çok tepkisel alım davranışına işaret ediyor. Hacimdeki sıçrama düzensizdi ve fiyat yeni seviyelerde tutunmaya çalışırken kalıcılık göstermedi. Güçlü trend dönüşlerinde hacmin artarak devam etmesi ve fiyatın kazanımlarını konsolide etmesi beklenir.

Bu olayda ise satışların devreye girmesiyle birlikte işlem hacmi hızla düştü. Shiba Inu’daki mevcut tablo piyasaya giren alıcıların büyük bölümünün memecoin‘e kısa vadeli baktığını ve uzun soluklu birikimden kaçındıklarını gösteriyor. Dolayısıyla psikolojik eşik aşılmış olsa da arkasında güçlü bir inanç zemini oluşmadı.

Shiba Inu cephesinde yaşananlar sembolik fiyat seviyelerinin tek başına yeterli olmadığını bir kez daha gösterdi. Kalıcı bir yükseliş için yatırımcıların sabırla pozisyon taşıması ve teknik seviyelerin hacimle desteklenmesi gerekiyor. Memecoin’deki mevcut görünüm oluşması istenen tüm bu koşulların henüz tam olarak sağlanmadığına işaret ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Memecoinler Diriliyor 2026’da İzlenecek 4 Altcoin

4 Günde 12 Milyar Dolar: Bu Altcoin Kolundaki Sürpriz Ralli Herkesi Şaşırttı

Phoenix: Floki Rallisi Başladı Hedef Açık! PEPE, FLOKI, SHIB Analizleri

ADA, SHIB ve DOGE 3-4 Ocak Hafta Sonu Tahminleri

Bitcoin Yılın İlk Sürprizini Yapmak Üzere, Hafta sonu Altcoinlere Dikkat

Shiba Coin (SHIB), Cardano (ADA) ve PEPE 2 Ocak Fiyat Hedefleri

Herkes Konuştu, Kazanan Olmadı: 2025’in En Büyük Sürprizini Yüzde 1794 Yükselişle Bu Altcoin Yaptı

TAGGED: , , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Binance’in Duyurduğu BREV Coin’de Dikkat Çeken Hareketlilik: 2 Milyon Sessizce Dağıtıldı
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: Trump’ın Gümrük Tarifesi ve Yüksek Mahkeme Açıklaması
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

2025 Yılının Kripto Para Kahini “Çok Normal” Diyor, Peki Ne Bekliyor?
Kripto Para
Sıcak Gelişme: Beklenen An Geldi Kripto Paralarda 4 Gün Düşüş Var
Kripto Para

Lost your password?