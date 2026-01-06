Shiba Inu’da Sevinç Yarım Kaldı: Fiyattan Bir Sıfır Silinse de Piyasa Ters Köşe Yaptı

Memecoin Shiba Inu‘nun fiyatı, yatırımcıların haftalardır beklediği psikolojik eşiği kısa süreliğine aşarak dikkatleri yeniden üzerine çekti. Uzun bir düşüş ve yatay seyir döneminin ardından SHIB, gün içi işlemlerde bir sıfırı silerek 0,00001 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Ancak bu değişiklik kalıcı olamadı ve fiyat hızlı şekilde geri çekildi. Piyasanın tepkisi yükselişin teknik olarak anlamlı olsa da güçlü bir trend değişimine dönüşmediğini ortaya koyuyor.

Kısa Süreli Yükselişin Teknik Arka Planı

Shiba Inu’nun fiyatından bir sıfır artılması alım iştahındaki artışın fiyatı 100 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerine taşımasıyla gerçekleşti. Haftalardır güçlü bir teknik bariyer görevi gören bu seviye daha önceki yükseliş denemelerini sınırlayan temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyordu.

Direncin aşılması normal koşullarda zincirleme alımların önünü açabilecek bir gelişme olarak değerlendirilir. Ancak piyasa dinamikleri beklenen yönde ilerlemedi. Fiyat 0,00001 dolar seviyesini gördükten hemen sonra satış emirleri yoğunlaştı ve arz talebin önüne geçti. Ortaya çıkan satış baskısı yükselişin önüne geçerek fiyatı kısa sürede yeniden aşağı çekti. Hareketin hızı birçok yatırımcının yükselişi kar alımı fırsatı olarak gördüğünü gösterdi.

Teknik açıdan bakıldığında Shiba Inu hala toparlanma sürecinde bulunuyor. Kısa vadeli göstergelerde geçici bir iyileşme görülse de uzun vadeli trendi belirleyen ana hareketli ortalamaların altında kalınması satıcıların halen güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Fiyat her direnç testinde benzer şekilde satışla karşılaşıyor.

Hacim Verileri Shiba Inu İçin Neden Uyarı Veriyor?

Yükseliş sırasında işlem hacminde görülen artış sağlıklı bir trend değişiminden çok tepkisel alım davranışına işaret ediyor. Hacimdeki sıçrama düzensizdi ve fiyat yeni seviyelerde tutunmaya çalışırken kalıcılık göstermedi. Güçlü trend dönüşlerinde hacmin artarak devam etmesi ve fiyatın kazanımlarını konsolide etmesi beklenir.

Bu olayda ise satışların devreye girmesiyle birlikte işlem hacmi hızla düştü. Shiba Inu’daki mevcut tablo piyasaya giren alıcıların büyük bölümünün memecoin‘e kısa vadeli baktığını ve uzun soluklu birikimden kaçındıklarını gösteriyor. Dolayısıyla psikolojik eşik aşılmış olsa da arkasında güçlü bir inanç zemini oluşmadı.

Shiba Inu cephesinde yaşananlar sembolik fiyat seviyelerinin tek başına yeterli olmadığını bir kez daha gösterdi. Kalıcı bir yükseliş için yatırımcıların sabırla pozisyon taşıması ve teknik seviyelerin hacimle desteklenmesi gerekiyor. Memecoin’deki mevcut görünüm oluşması istenen tüm bu koşulların henüz tam olarak sağlanmadığına işaret ediyor.