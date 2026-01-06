Son Dakika: Trump’ın Gümrük Tarifesi ve Yüksek Mahkeme Açıklaması

Kripto para yatırımcıları geçen yıl tarifelerin getirdiği baskıyla zor günler yaşadı ve buna rağmen ayakta kaldı. Ocak ayı son derece önemli bir dönem çünkü Yüksek Mahkeme tarife kararını Beyaz Saray’a göre bu ay açıklayacak. Biraz önce Trump Truth Social hesabından bu konuda paylaşım yaptı.

Gümrük Tarifeleri

2025 boyunca devam eden pazarlıkların ortasında risk piyasaları büyük darbe aldı. Kasım ayına geldiğimizde tarifelerle alakalı birçok konu çözülmüştü ve çoğu ülkeyle uzun vadeli anlaşmalar imzalanmıştı. Çin ile 1 yıllık uzlaşı yatırımcıları rahatlattı ancak Kasım başında Yüksek Mahkeme tarife duruşması gerçekleştirdi ve genel izlenim kararın aleyhte çıkacağı yönündeydi.

Alt mahkemeler Trump’ın tarifeler için böylesi geniş yetkilere sahip olmadığını söylüyor ve son karar verici olarak Yüksek Mahkemenin bu konuda kararını açıklaması bekleniyor. Trump karara belki de günler kala şunları yazdı;

“ABD piyasaları yeniden tüm zamanların en yüksek seviyesini aştı. Tarifelere teşekkür ederim. ABD Yüksek Mahkemesinin ülkemizin eşsiz büyüklüğe doğru eşi görülmemiş yürüyüşüne izin vermesini diliyoruz. Ulusal ve finansal güvenliğimiz hiç bu kadar güçlü olmamıştı.”

Eğer tarifeler iptal edilirse bu ay hisse senetlerinde hızlı bir çöküş görebiliriz çünkü Trump agresifleşirken 2025 boyunca yapılan pazarlıklar boşa geçmiş olacak. Trump B planı olduğunu ima etse de tarife iptalinin getireceği kaosu engellemesi çok güç.