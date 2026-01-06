6 Ocak ABD Piyasaları ve Kripto Paralar

Son 24 saatte 94.700 dolara kadar yükselen Bitcoin fiyatı 93.500 doları koruyor ve altcoinlerde yükseliş devam ediyor. XRP Coin gibi majör altcoinlerin yükselişe öncülük etmesi ve dünkü yükselişin devamı oldukça pozitif. Peki kripto paraları piyasa açılışında neler bekliyor?

ABD Piyasaları

Hisse senetleri yıla güçlü başlangıç yapsa da şimdilik heyecan burada duruldu. Önümüzdeki 10 gün boyunca istihdam ve enflasyon verileri gelecek. Ayrıca şirketlerin kazanç raporlarının da açıklanmaya başladığını göreceğiz. Bu yüzden yatırımcıların temkinli olması anlaşılabilir. Yaklaşan veriler en azından ilk çeyrek için daha fazla netliğe kapı aralayacak.

Hisse senedi vadeli işlemleri, 2026 yılının başlarında görülen AI kaynaklı yükselişi dengeleyerek yatay hareket ediyor. Avrupa hisse senetleri yükselirken Asya piyasalarındaki tarihi ralli devam ediyor. Gelişmekte olan piyasa hisse senetleri ikinci kez rekor seviyeye tırmandı.

Gümüş bugün altından daha iyi ve bakır güçlü rallisini zayıflatırken petrol 62 dolara yükseldi. Venezuela ile ilgili jeopolitik gerilimler devam etse de hisse senetlerin bunu umursamamaya devam ediyor. Anketlerin çoğu uzun süredir devam eden hisse senedi yükselişinin devam edeceğine işaret ediyor.

Herkesin gözü bu hafta Fed’in daha fazla gevşeme yapıp yapmayacağını belirleyecek olan işgücü verilerine çevrilmiş durumda. Halen Ocak ayı için indirim beklentisi yok ancak geçen ayki gibi zayıf istihdam ve gerileyen enflasyon rakamları açıklanırsa bu durum faiz indirim beklentisini iyileştirebilir.

Kripto Paralarda Son Durum

ETH 3.300 dolara ilerliyor ve XRP Coin 2.4 dolara ulaşmak üzere. SOL Coin zayıf kalsa da 138 doları geri alması olumlu. Kripto para yatırımcıları hem tatilin sona ermesi hem de uzun süredir devam eden düşüşlerin ardından tekrar alıcı konumuna dönmüş durumda. Hacimler henüz beklenen ölçüde toparlanmamış olsa da ABD verilerinin ardından iştahın daha da artması olası.

BTC 93.500 dolar üzerinde kalıyor ve düşüş endişeleri zayıfladı. Sıradaki hedef 98 bin dolar olacak.

İlerleyen saatlerde Hizmet PMI verisi gelecek. 18:00’da Trump parti etkinliğinde açıklamalar yapacak ve 21:00’da Nvidia CEO’sunun açıklamalar yapması bekleniyor. Yeni yıla Huang müjdelerle başlarsa risk piyasalarındaki iştahı destekleyebilir.