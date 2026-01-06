Sıcak Gelişme: Fed’den Barkin ve Miran’ın 6 Ocak Açıklamaları

Çin yeniden belirli ülkeler için nadir toprak elementleri ihracatını sınırlamayı düşünüyor ve Yüksek Mahkeme gümrük tarifesi kararını açıklayacak. Ocak ayı sürprizlerle dolu. Fed’in faiz politikasındaki belirsizliğin temel nedeni de belirsizliklerin fazla olması. Yarın itibariyle gelecek veriler en azından ABD işgücü piyasalarına dair belirsizliği azaltabilir. Peki Fed üyeleri neler söylüyor?

Fed Açıklamaları

Yarın ABD piyasa açılışının ardından ABD JOLTS verisi açıklanacak. 9 Ocak Cuma günüyse işsizlik oranı dahil tüm önemli işgücü raporlarının yayınlandığını göreceğiz. Geçen ayki rakamlar hükümet kapanmasının yaşandığı dönemde toplandığından güvenilir kabul edilmiyordu ve tam da bu yüzden hafta boyunca gelecek verilerin önemi çok daha büyük.

Fed üyesi Barkin açıklamalarda bulundu, Miran ise konuşmaya devam ediyor. Barkin’in açıklamalarının öne çıkan başlıkları şöyle;

İşsizlik ve enflasyon hedeflerine yönelik riskler göz önüne alındığında, yaklaşan faiz kararlarının ince ayarlanması gerekecek.

Mevcut politika faizi nötr aralıkta.

Fed’in ikili görevinin her iki tarafı da “izlenmeye değer”.

Enflasyon düştü ancak hedeflerin üzerinde seyrediyor, işsizlik düşük seviyelerde kalıyor ancak iş piyasasının daha da kötüleşmesini istemiyoruz.

Geçen yıl ekonominin dayanıklılığını gösterdi, ancak talep ve istihdam artışı belirli sektörlere odaklanmış durumda ve güven endeksi düştü.

Geçen yılki belirsizliğin 2026’da azalmasını ve tüketiciler ile işletmeler arasında güvenin artmasını bekliyoruz

Vergi değişiklikleri, deregülasyon ve faiz indirimlerinin etkisi, bu yıl ekonomiye ivme kazandıracaktır. (Trump’ın ekonomi ekibi 2025 boyunca bunu söylemişti Barkin’in aynı hizaya gelmesi güzel.)

Enflasyon ve istihdamdaki ilerleme arasında denge sağlanmalıdır

Miran şunları söyledi;

Verilerin, faiz indirimlerinin uygun olduğunu göstermeye devam edeceğini düşünüyorum.

Konut enflasyonundaki tuhaflıklar, hedefin aşılmasına neden oluyor.

Fed, bu yıl 100 baz puandan fazla faiz indirimine gitmeli.

Temel enflasyon, Fed’in hedefine yakın.

Fed’in politikası kısıtlayıcı ve ekonomiyi geriletiyor.

Trump ile Fed başkanlığı konusunda konuşmadım.

Fed başkanlığı için listeye giren tüm isimler güvenilir.

Maliye politikası bu yıl büyümeyi destekleyecek.

Ekonomik büyüme konusunda iyimserim.

Para politikası çok sıkı kalırsa, büyümeyi daha başlangıç aşamasında engelleyebilir.

Güncel faiz indirim beklentileri halen bu yıl 2 faiz indirimine işaret ediyor. Bu hafta istihdam ve haftaya enflasyon verisi geldikten sonra buradaki değişimi izleyeceğiz.