Ekonomi

Sıcak Gelişme: Fed’den Barkin ve Miran’ın 6 Ocak Açıklamaları

Özet

  • Fed/Miran: Verilerin, faiz indirimlerinin uygun olduğunu göstermeye devam edeceğini düşünüyorum
  • Fed/Miran: Konut enflasyonundaki tuhaflıklar, hedefin altında kalınmasına neden oluyor
  • Fed/Miran: Fed, bu yıl 100 baz puandan fazla faiz indirimine gitmeli
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Çin yeniden belirli ülkeler için nadir toprak elementleri ihracatını sınırlamayı düşünüyor ve Yüksek Mahkeme gümrük tarifesi kararını açıklayacak. Ocak ayı sürprizlerle dolu. Fed’in faiz politikasındaki belirsizliğin temel nedeni de belirsizliklerin fazla olması. Yarın itibariyle gelecek veriler en azından ABD işgücü piyasalarına dair belirsizliği azaltabilir. Peki Fed üyeleri neler söylüyor?

Fed Açıklamaları

Yarın ABD piyasa açılışının ardından ABD JOLTS verisi açıklanacak. 9 Ocak Cuma günüyse işsizlik oranı dahil tüm önemli işgücü raporlarının yayınlandığını göreceğiz. Geçen ayki rakamlar hükümet kapanmasının yaşandığı dönemde toplandığından güvenilir kabul edilmiyordu ve tam da bu yüzden hafta boyunca gelecek verilerin önemi çok daha büyük.

Fed üyesi Barkin açıklamalarda bulundu, Miran ise konuşmaya devam ediyor. Barkin’in açıklamalarının öne çıkan başlıkları şöyle;

  • İşsizlik ve enflasyon hedeflerine yönelik riskler göz önüne alındığında, yaklaşan faiz kararlarının ince ayarlanması gerekecek.
  • Mevcut politika faizi nötr aralıkta.
  • Fed’in ikili görevinin her iki tarafı da “izlenmeye değer”.
  • Enflasyon düştü ancak hedeflerin üzerinde seyrediyor, işsizlik düşük seviyelerde kalıyor ancak iş piyasasının daha da kötüleşmesini istemiyoruz.
  • Geçen yıl ekonominin dayanıklılığını gösterdi, ancak talep ve istihdam artışı belirli sektörlere odaklanmış durumda ve güven endeksi düştü.
  • Geçen yılki belirsizliğin 2026’da azalmasını ve tüketiciler ile işletmeler arasında güvenin artmasını bekliyoruz
  • Vergi değişiklikleri, deregülasyon ve faiz indirimlerinin etkisi, bu yıl ekonomiye ivme kazandıracaktır. (Trump’ın ekonomi ekibi 2025 boyunca bunu söylemişti Barkin’in aynı hizaya gelmesi güzel.)
  • Enflasyon ve istihdamdaki ilerleme arasında denge sağlanmalıdır

Miran şunları söyledi;

  • Verilerin, faiz indirimlerinin uygun olduğunu göstermeye devam edeceğini düşünüyorum.
  • Konut enflasyonundaki tuhaflıklar, hedefin aşılmasına neden oluyor.
  • Fed, bu yıl 100 baz puandan fazla faiz indirimine gitmeli.
  • Temel enflasyon, Fed’in hedefine yakın.
  • Fed’in politikası kısıtlayıcı ve ekonomiyi geriletiyor.
  • Trump ile Fed başkanlığı konusunda konuşmadım.
  • Fed başkanlığı için listeye giren tüm isimler güvenilir.
  • Maliye politikası bu yıl büyümeyi destekleyecek.
  • Ekonomik büyüme konusunda iyimserim.
  • Para politikası çok sıkı kalırsa, büyümeyi daha başlangıç aşamasında engelleyebilir.

Güncel faiz indirim beklentileri halen bu yıl 2 faiz indirimine işaret ediyor. Bu hafta istihdam ve haftaya enflasyon verisi geldikten sonra buradaki değişimi izleyeceğiz.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: 2026’nın İlk Fed Açıklamaları

SEI Coin Kısa Vadeli Hedef ve 2026 Fed Sürprizi

ABD Piyasaları ve Kripto Paralarda 31 Aralık 2025

Son Dakika: Fed Tutanakları Yayınlandı, Detaylar ve 2026 Kripto Piyasasının İpuçları

29 Aralık Piyasalarda Son Durum ve Kripto Paralar

Sessiz Sessiz İlerliyor: Bitcoin, Altın ve Gümüşten Rol Çalmaya Mı Hazırlanıyor?

Altın Rekor Kırarken Bitcoin Neden Yerinde Sayıyor? Küresel Piyasalarda Yeni Denge Arayışı

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı 6 Ocak ABD Piyasaları ve Kripto Paralar
Bir Sonraki Yazı Sessizce Fark Yaratan Bir Kripto Deneyimi Burada
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

2025 Yılının Kripto Para Kahini “Çok Normal” Diyor, Peki Ne Bekliyor?
Kripto Para
Sıcak Gelişme: Beklenen An Geldi Kripto Paralarda 4 Gün Düşüş Var
Kripto Para

Lost your password?