Bitcoin fiyatı 26.000 dolar mücadelesini sürdürüyor ancak henüz net bir kırılma başlatabilmiş değil. Çin’den pek iyi haberler gelmiyor. BTC fiyatının yaklaşık 10 gündür 28.000 dolar altında kalışı biraz da Evergrande tedirginliğinden kaynaklanıyor. Peki Evergrande nedir? Kripto paraları neden olumsuz etkiliyor?

Evergrande Çöküyor

China Evergrande Group‘un hisseleri ciddi bir değer düşüşü yaşadı. Hisse senedi fiyatı 17 aylık işlem kesintisinin ardından Hong Kong’da %87 düştü. 2017’de 50 milyar doların üzerinde bir değere sahip olan kuşatılmış emlak devinin piyasa değeri 586 milyon dolara düşerek hisseleri değersiz hale getirdi. Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’na yapılan son açıklamada, uzun süren bir borç yeniden yapılandırmasıyla boğuşan şirket 30 Haziran’da sona eren yarı yıl için 33 milyar yuan gibi şaşırtıcı bir zarar bildirdi.

Bu önceki iki yıldaki 582 milyar yuanlık zararına ek olarak 2009’daki ilk çıkışından bu yana ilk kez bu kadar büyük bir zarara işaret ediyor. Çinli devin içinde bulunduğu durum hisse senedi piyasalarını tedirgin ederken kripto paralar da bundan negatif etkileniyor.

Kripto Paralarda Çin Düşüşü

Evergrande‘nin içinde bulunduğu durum, mali sıkıntılarının ötesinde, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’i saran daha geniş çaplı konut krizinin bir örneğini teşkil ediyor. Riskleri azaltmaya ve konutları uygun fiyatlı hale getirmeye yönelik sıkı düzenleyici baskılar istenmeyen sonuçlar doğurdu. Mali açıklamalar da acımasız bir tablo çiziyor: Evergrande’nin ilk yarı net zararı 39,3 milyar yuan olarak gerçekleşti. Bu zarar temel olarak artan işletme maliyetleri, davalarla ilgili kayıplar ve emlak projelerindeki değer düşüklüklerinden kaynaklanıyor. Haziran sonu itibariyle 2,39 trilyon yuan tutarındaki şaşırtıcı yükümlülükleri, 1,74 trilyon yuan tutarındaki varlıklarını gölgede bıraktı.

Bloomberg Intelligence analistleri Kristy Hung ve Lisa Zhou yaşanan nakit sıkıntısının aynı zamanda Çin’in daha geniş konut toparlanmasını da tehdit ettiği uyarısında bulundu. Bu durum küresel ölçekte ekonomiyi negatif etkileyebilir. Elbette dolaylı yoldan kripto paralardan da daha fazla kaçışı tetikleyebilecek güçtedir.

Bu mali kargaşanın ortasında, firmanın yeni denetçisi Prism, çok yönlü belirsizlikleri gerekçe göstererek ara dönem kazanç raporuna ilişkin bir sonuç bildirmekten kaçındı.