Sıcak Gelişme: Beklenen An Geldi Kripto Paralarda 4 Gün Düşüş Var

Bu ayın en önemli gündem maddesi Yüksek Mahkeme tarife kararıydı ve 15 Ocak tarihinde de MSCI delist kararı gelecek. BTC şimdiden yönünü aşağı çevirdi çünkü Yüksek Mahkeme cephesinde önemli bir gelişme var. Kripto paraların önümüzdeki 4 gün boyunca düşüş yaşadığını görebiliriz çünkü gümrük tarifelerinin tetikleyeceği belirsizlik endişe verici.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Yüksek Mahkeme Cuma günü gümrük tarifeleriyle ilgili kararını verecek. Mahkemenin internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre yargıçlar dört haftalık tatilden döndükten sonra bir araya geldi. Mahkeme gümrük tarifeleriyle ilgili konuyu Kasım duruşmasında hızlı biçimde ele aldığından Cuma günkü birleşmenin artık kararla ilgili olması bekleniyor.

Trump bugün Yüksek Mahkemenin lehte karar vermesini umduğunu söyledi ve bu Cuma günkü kararın sinyaliydi. Alt mahkemeler tarafından Trump’ın yetkisizce gümrük tarifeleri uyguladığı tespit edildiğinden ve Kasım ayındaki duruşmada mahkeme üyelerinin Trump aleyhine sinyaller vermesinden ötürü tarifelerin iptali olası.

Tarifelerin iptali demek geçen yıl boyunca yaşadığımız tüm pazarlık süreçlerinin, restleşmelerden kaynaklı düşüşlerin boşa gitmesi demek. Bunun getirdiği belirsizlik en azından kısa vadede kripto paraları olumsuz etkileyecektir ve Trump alternatif yaptırım yolları arayacaktır.