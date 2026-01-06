2025 Yılının Kripto Para Kahini “Çok Normal” Diyor, Peki Ne Bekliyor?

Geçtiğimiz yılın önemli kısmında kripto para kahini unvanıyla anılan Roman Trading birçok büyük hareketi doğru tahmin etti. Analistler dönemsel olarak bu şekilde ünlenebilir ancak ünleri uzun sürmez. Peki son kripto kahininin güncel beklentileri ne yönde? Farklı analistler neler söylüyor?

Kripto Para Kahini

2021 yılı sonunda PlanB ne dediyse çıkan bir analist oldu. 2022 yılı boyunca CAPO sürekli düşüşten bahsetti ve PlanB ile alay edenler CAPO’nun kahin olduğunu düşünmeye başladı. 2023 yükselişi başladığında CAPO yükselişe (PlanB’nin önceki yıl düşüşe inanmaması gibi) inanmadı ve alay konusu oldu. 2025 yılının ikinci yarısından itibaren de BTC 120 bin doları aştığında bile Roman Trading takma isimli analist 80 bin dolara yeni bir hareket başlayacağını söyleyip durdu.

Haklı da çıktı. 2025 yılı bitmeden BTC 80 bin dolara düştü ve %40’lık düşüşü doğru tahmin eden analist fiyat henüz zirvedeyken buna göre pozisyon aldı. Ancak PlanB ve CAPO’nun kaderini o da yaşayacak yani bir noktada yanılacak ve inanmadığı yeni trend onu gülünç duruma sokacak.

Bugünkü değerlendirmesinde MACD ve RSI aşırı satış bölgesine gerilediği için son yükselişin çok normal olduğunu söyleyen analist maksimum 100 bin dolara devam eden testin ardından BTC’nin 56 bin dolar yolculuğuna başlayacağına inanıyor.

“MACD ve RSI’da tarihsel olarak aşırı satılmış olduğumuzu da unutmamak gerekir. Gördüğüm tek şey, daha fazla düşüş için göstergelerin sıfırlandığı. ATH seviyelerinden %40 düşüş yaşadıktan sonra tüm bu yatay hareket tamamen normal.”

Hacimler Zayıfladı

Geçen yıl yüksek kaldıraç nedeniyle kripto paraların sürekli daha fazla tasfiye yaşanmasına neden olan hareketlere itildiğinden bahsediliyordu. Bugün geldiğimiz noktada CME açık pozisyonları önemli ölçüde gerilemiş durumda ancak güncel durum da ilgisizlik olarak ele alınıyor. Yazı hazırlandığı sırada Yüksek Mahkeme kararının Cuma günü açıklanacağı belli olduğundan BTC düşüşe geçti.

Will CME verilerine dikkat çekerek şunları yazdı;

“Bitcoin piyasasının son zamanlarda ne kadar durgun olduğunu göstermek için, CME’deki BTC vadeli işlem hacimleri zirveden dünkü seviyeye kadar %90 oranında düştü. CME’deki opsiyon açık pozisyonları da %85 oranında azaldı.”