Kripto Para

2025 Yılının Kripto Para Kahini “Çok Normal” Diyor, Peki Ne Bekliyor?

Özet

  • Roman Trading son yükselişin MACD ve RSI aşırı satış koşullarının sıfırlanması için gerçekleştiğini yani düşüşün devam edeceğini söylüyor.
  • CME açık pozisyonları ve hacim zayıflıyor bu durum yatırımcı ilgisizliğini yansıtıyor.
  • BTC fiyatı yaklaşan gümrük tarifesi kararı nedeniyle düşüşe geçti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Geçtiğimiz yılın önemli kısmında kripto para kahini unvanıyla anılan Roman Trading birçok büyük hareketi doğru tahmin etti. Analistler dönemsel olarak bu şekilde ünlenebilir ancak ünleri uzun sürmez. Peki son kripto kahininin güncel beklentileri ne yönde? Farklı analistler neler söylüyor?

İçindekiler
1 Kripto Para Kahini
2 Hacimler Zayıfladı

Kripto Para Kahini

2021 yılı sonunda PlanB ne dediyse çıkan bir analist oldu. 2022 yılı boyunca CAPO sürekli düşüşten bahsetti ve PlanB ile alay edenler CAPO’nun kahin olduğunu düşünmeye başladı. 2023 yükselişi başladığında CAPO yükselişe (PlanB’nin önceki yıl düşüşe inanmaması gibi) inanmadı ve alay konusu oldu. 2025 yılının ikinci yarısından itibaren de BTC 120 bin doları aştığında bile Roman Trading takma isimli analist 80 bin dolara yeni bir hareket başlayacağını söyleyip durdu.

Haklı da çıktı. 2025 yılı bitmeden BTC 80 bin dolara düştü ve %40’lık düşüşü doğru tahmin eden analist fiyat henüz zirvedeyken buna göre pozisyon aldı. Ancak PlanB ve CAPO’nun kaderini o da yaşayacak yani bir noktada yanılacak ve inanmadığı yeni trend onu gülünç duruma sokacak.

Bugünkü değerlendirmesinde MACD ve RSI aşırı satış bölgesine gerilediği için son yükselişin çok normal olduğunu söyleyen analist maksimum 100 bin dolara devam eden testin ardından BTC’nin 56 bin dolar yolculuğuna başlayacağına inanıyor.

“MACD ve RSI’da tarihsel olarak aşırı satılmış olduğumuzu da unutmamak gerekir. Gördüğüm tek şey, daha fazla düşüş için göstergelerin sıfırlandığı.

ATH seviyelerinden %40 düşüş yaşadıktan sonra tüm bu yatay hareket tamamen normal.”

Hacimler Zayıfladı

Geçen yıl yüksek kaldıraç nedeniyle kripto paraların sürekli daha fazla tasfiye yaşanmasına neden olan hareketlere itildiğinden bahsediliyordu. Bugün geldiğimiz noktada CME açık pozisyonları önemli ölçüde gerilemiş durumda ancak güncel durum da ilgisizlik olarak ele alınıyor. Yazı hazırlandığı sırada Yüksek Mahkeme kararının Cuma günü açıklanacağı belli olduğundan BTC düşüşe geçti.

Will CME verilerine dikkat çekerek şunları yazdı;

Bitcoin piyasasının son zamanlarda ne kadar durgun olduğunu göstermek için, CME’deki BTC vadeli işlem hacimleri zirveden dünkü seviyeye kadar %90 oranında düştü. CME’deki opsiyon açık pozisyonları da %85 oranında azaldı.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: Beklenen An Geldi Kripto Paralarda 4 Gün Düşüş Var

6 Ocak ABD Piyasaları ve Kripto Paralar

Son Dakika: Trump’ın Gümrük Tarifesi ve Yüksek Mahkeme Açıklaması

Bitcoin ETF’lerinde Patlama: 2 Günde 1.16 Milyar Dolar Aktı

Altın, Bitcoin ve Kripto Paralar İçin Pozitif Rakam: 38.5 Trilyon Dolar Görüldü

Satıldı mı, Tutuluyor mu? 57,55 Adet Coin’lik Bitcoin Gizemi Kafaları Karıştırdı

Bitcoin ve Altcoin’ler Neden Yükseliyor? 2026’nın İlk Günleri Kripto Para Piyasası İçin Ne Söylüyor?

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Sıcak Gelişme: Beklenen An Geldi Kripto Paralarda 4 Gün Düşüş Var
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Sıcak Gelişme: Beklenen An Geldi Kripto Paralarda 4 Gün Düşüş Var
Kripto Para
Sessizce Fark Yaratan Bir Kripto Deneyimi Burada
BITCOIN Haberleri

Lost your password?