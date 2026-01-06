Ocak Düşüşü: Kriptoda Alarmlar Yeniden Çalmaya Başladı

Kripto Para

  • BTC kısa vadeli yatırımcıların maliyet bölgesi olan 98.800 doları aştığında yükselişe piyasaları ikna edebilir. Ancak Yüksek Mahkeme FUD'u bu denemeyi de başarısızlığa zoruluyor.
  • Binance BTC/Stablecoin Reserve Ratio 1.28 seviyesine kadar çıktı ve yükseliş için 1,5 geri alınmalı. Cuma gününe dair beklentiler bu sinyali de bozabilir.
  • Eğer düşüş hızlanırsa aşağıdaki likidasyon kümesi 85 bin dolar etrafında yoğunlaşıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Bitcoıin tam artık tamam dedirtiyordu ki kripto paralar yönünü tekrar aşağı çevirdi. Aralık ayı boyunca Ocak FUD’larını fiyatlamış olsak da Yüksek Mahkeme tarife kararının beklenenden erken biçimde Cuma günü açıklanacağını öğrenmemiz işleri değiştirdi. On-chain alarmlar yatırımcıları uyarıyor.

İçindekiler
1 Kripto Para Alarmları
2 95.000 Dolar Önemli Engel

Kripto Para Alarmları

On-chain analisti anlcnc1 ortalama maliyet seviyesi olan 98.800 dolara saatler önce dikkat çekmişti. BTC fiyatının ralliyi uzatabilmesi için kısa vadecilerin maliyet bölgesine dönülmesi gerekiyordu. Fakat Yüksek Mahkeme hakkındaki haberler işleri tersine çevirdi ve BTC fiyatı STH maliyet bölgesine değil daha düşük diplere ilerliyor.

Bu kilit bölge kısa vadeli yatırımcıların daha iştahlı hale gelip yükselişe katılması için önemli bir nokta. Ayrıca kalıcı olarak kırılmadığı sürece her yükseliş yaklaşan düşüş olarak yorumlanmaya devam edecek.

Binance BTC/Stablecoin Reserve Ratio da toparlansa da geri dönmeye başladı. BTC fiyat yükselişinin devamı buradaki sinyalin de yükselişi desteklemesine yardımcı olacakken işler tersine dönüyor.

“Binance BTC/Stablecoin Reserve Ratio

Ratio şu an 1.28 seviyesinde. Oranın 1.50 üzerine çıkması görüntüyü çok daha olumlu hale getirecektir. Özetle; tarihsel olarak en dip seviyelerden Stablecoin > Bitcoin geçişleri devam ediyor.”

Anlcnc1 takma isimli on-chain analisti henüz düşüş başlamadan önce bu uyarıyı yapmıştı.

95.000 Dolar Önemli Engel

BTC 95 bin dolarda zaten güçlü satışlarla mücadele ediyordu haber akışının tersine dönmesi de bunun tuzu biberi oldu. Yazı hazırlandığı sırada BTC 91.500 dolara geriledi ve günlük kaybı 3 bin dolara yaklaştı. Altcoinlerde satışlar daha da hızlı. DaanCrypto ısı haritasına bakarak 98 bin dolara kadar güçlü tasfiye potansiyeline dikkat çekmişti. Fiyat yönü aşağı çevirdiğinden tasfiye motivasyonu 85 bin dolara doğru büyüyen likidite kümesini hedefleyebilir.

Önümüzdeki günlerde gündem şöyle olacak;

  • 7 Ocak istihdam öncü verileri.
  • 9 Ocak Aralık ayı kapsamlı ABD istihdam raporu.
  • 9 Ocak Yüksek Mahkeme Gümrük Tarifesi kararı.
  • Önümüzdeki hafta ABD enflasyon raporu.
  • 15 Ocak tarihine kadar da MSCI tarafından kripto para rezerv şirketlerinin endekslerden dışlanıp fon olarak sınıflandırılmasını söyleyen kararın ilanı.

Yani yüksek volatilite göreceğiz ve şimdilik volatilite boğaların lehine değil.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
