Kripto Para Hukuku

Son Dakika: Amerika’da Kripto Para Rezervi Kurulması İçin Yasa Önerisi

Özet

  • Florida'da kripto para rezervi oluşturmak için yasa tasarısı sunuldu.
  • Florida Temsilciler Meclisi Üyesi John Snyder tarafından sunulan yasa tasarısı 500 milyar doların üzerinde değer sahip varlıkları yani Bitcoin'i rezervde tutmayı öneriyor.
  • Birçok eyalet Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından benzer adımlar attı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı bu haftaki yaklaşan gelişmelerin etkisiyle tekrar düşüş yaşasa da 90 bin doları koruyor. Florida eyaletinde biraz önce epeydir görmediğimiz türden bir yasanın önerildiğine şahit olduk. Trump göreve geldikten sonra birçok eyalet benzer adımlar atmıştı ancak uzun süredir bunlarda bir ilerleme görmüyorduk.

Kripto Para Rezerv Yasası

Florida Temsilciler Meclisi Üyesi John Snyder tarafından sunulan yasa tasarısı eyalet çapında kripto para rezervi oluşturulmasını öngörüyor. Cumhuriyetçi Parti üyesi Snyder artık Trump’ın göreve gelmesiyle kripto dostu pozisyon alan partisinin duruşuna uygun bir adım attı. Florida eyaletinde finansal dayanıklılığı artırmak ve dijital ekonomiye uyum sağlamak amacıyla bu rezervin oluşturulmasını isteyen Temsilci süreci resmen başlattı.

Eyalet Mali İşler Başkanı (CFO) tarafından yönetilecek ve enflasyona karşı bir koruma kalkanı olarak işlev görecek bu fon son 2 yılda yarım trilyon doların üzerinde değere sahip varlıklara yatırım yapmaya izin veriyor. Elbette bu şartı sağlayan tek varlık BTC. ETH eğer 388 milyar dolardan yükselip 500 milyar dolarlık eşiği aşarak 2 yıl bunun üzerinde kalabilirse o da fona dahil edilebilir.

Yasa duyurusundaki özet şöyle;

“Florida Stratejik Kripto Para Rezervini Eyalet Hazinesi dışında özel bir fon olarak kurar; rezerv kaynaklarını sağlar; rezervin yönetimini ve idaresini sağlar; CFO’ya rezervdeki kripto para veya rezervdeki kripto para satışından elde edilen net gelir kullanılarak belirli maliyetleri ödeme yetkisi verir; rezervdeki paranın yatırılmasına izin verir; belirli koşullar altında rezerv paranın Eyalet Hazinesine aktarılmasına yetki verir; rezerv için satın alınacak kripto para biriminin gerekliliklerini belirler; rezervin idaresi ve yönetimi için üçüncü taraflarla sözleşme yapılmasına yetki verir; belirli koşullar altında CFO’nun türev ürünleri kullanmasına yetki verir; bağımsız denetimler için sertifikalı muhasebecilerle sözleşme yapılmasına yetki verir; belirli amaçlar için rezervden geçici para transferlerine yetki verir; Mali İşler Bakanlığı bünyesinde Florida Stratejik Kripto Para Rezervi Danışma Komitesi kurulur.” Kaynak

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Altın, Bitcoin ve Kripto Paralar İçin Pozitif Rakam: 38.5 Trilyon Dolar Görüldü

Satıldı mı, Tutuluyor mu? 57,55 Adet Coin’lik Bitcoin Gizemi Kafaları Karıştırdı

Bitcoin ve Altcoin’ler Neden Yükseliyor? 2026’nın İlk Günleri Kripto Para Piyasası İçin Ne Söylüyor?

Japon Bitcoin Devi Piyasayı Salladı: Bir Günde Yüzde 10 Yükseldi

CLARITY’nin Tüm Detayları (5 Aşamalı Onay ve Kripto Yasanın Tüm Maddeleri)

Önemli İstihbarat: 6 Ocak Günü Kripto Paralar İçin Büyük Sürpriz İçeriyor

Bitcoin ve Altcoin’lerdeki Yükselişin Devamı Gelecek mi? Veriler Ne Söylüyor?

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Ocak Düşüşü: Kriptoda Alarmlar Yeniden Çalmaya Başladı
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: Coinbase Günün Altcoinini Listelemeye Karar Verdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: MSCI Kararı Açıklandı Kripto Paralar Yükseliyor (Bu Ayın En Büyük Müjdesi)
Kripto Para
Morgan Stanley “Başvurdu” Wall Street’in Devi Kriptoya Geliyor
Solana (SOL)

Lost your password?