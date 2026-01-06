Son Dakika: Amerika’da Kripto Para Rezervi Kurulması İçin Yasa Önerisi

Bitcoin fiyatı bu haftaki yaklaşan gelişmelerin etkisiyle tekrar düşüş yaşasa da 90 bin doları koruyor. Florida eyaletinde biraz önce epeydir görmediğimiz türden bir yasanın önerildiğine şahit olduk. Trump göreve geldikten sonra birçok eyalet benzer adımlar atmıştı ancak uzun süredir bunlarda bir ilerleme görmüyorduk.

Kripto Para Rezerv Yasası

Florida Temsilciler Meclisi Üyesi John Snyder tarafından sunulan yasa tasarısı eyalet çapında kripto para rezervi oluşturulmasını öngörüyor. Cumhuriyetçi Parti üyesi Snyder artık Trump’ın göreve gelmesiyle kripto dostu pozisyon alan partisinin duruşuna uygun bir adım attı. Florida eyaletinde finansal dayanıklılığı artırmak ve dijital ekonomiye uyum sağlamak amacıyla bu rezervin oluşturulmasını isteyen Temsilci süreci resmen başlattı.

Eyalet Mali İşler Başkanı (CFO) tarafından yönetilecek ve enflasyona karşı bir koruma kalkanı olarak işlev görecek bu fon son 2 yılda yarım trilyon doların üzerinde değere sahip varlıklara yatırım yapmaya izin veriyor. Elbette bu şartı sağlayan tek varlık BTC. ETH eğer 388 milyar dolardan yükselip 500 milyar dolarlık eşiği aşarak 2 yıl bunun üzerinde kalabilirse o da fona dahil edilebilir.

Yasa duyurusundaki özet şöyle;

“Florida Stratejik Kripto Para Rezervini Eyalet Hazinesi dışında özel bir fon olarak kurar; rezerv kaynaklarını sağlar; rezervin yönetimini ve idaresini sağlar; CFO’ya rezervdeki kripto para veya rezervdeki kripto para satışından elde edilen net gelir kullanılarak belirli maliyetleri ödeme yetkisi verir; rezervdeki paranın yatırılmasına izin verir; belirli koşullar altında rezerv paranın Eyalet Hazinesine aktarılmasına yetki verir; rezerv için satın alınacak kripto para biriminin gerekliliklerini belirler; rezervin idaresi ve yönetimi için üçüncü taraflarla sözleşme yapılmasına yetki verir; belirli koşullar altında CFO’nun türev ürünleri kullanmasına yetki verir; bağımsız denetimler için sertifikalı muhasebecilerle sözleşme yapılmasına yetki verir; belirli amaçlar için rezervden geçici para transferlerine yetki verir; Mali İşler Bakanlığı bünyesinde Florida Stratejik Kripto Para Rezervi Danışma Komitesi kurulur.” Kaynak