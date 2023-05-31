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Ünlü risk sermayedarı Arthur Cheong, kripto para piyasasındaki durgun piyasa koşullarına rağmen iki kripto sektörünün hızla gelişerek yükseldiğini ve bugünün yatırımcılarının yarının kazananlarının olacağı şeklinde iddialı bir öngörüde bulundu. İşte Cheong’un işaret ettiği o iki kripto sektörü ve diğer detaylar.

Likit Staking ve Merkeziyetsiz Türev Borsaları Cheong’un Radarında

DeFiance Capital’in kurucusu Cheong, likit staking ve merkeziyetsiz türev borsalarının dikkatle takip edilmeye değer olduklarını söyledi. Cheong, kişisel Twitter hesabından kendisini takip edenlere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

Kripto sektöründeki durgun piyasa koşullarına rağmen hala hızla büyüyen iki sektör var. Şimdi çok dikkatli olan ve risk alma konusunda istekli olanlar gelecekte iyi ödüllendirilecekler. Bu kripto sektörlerinden ilki likit staking sektörü. ETH stake etmek için sıra süresi şu anda 40 günün üzerinde ve stake etme talebi Ethereum’un sunabileceği arzı büyük ölçüde aşıyor. İkinci kripto sektör ise merkeziyetsiz türev borsaları. En iyi DeFi ekiplerinden bazılarının burada etkileyici ürünler geliştirdiğini görüyoruz. Ayı piyasasında bile hala yıllık 10-15 milyar dolarlık bir gelir söz konusu.

Cheong’a göre Merkeziyetsiz Kripto Para Borsaları Avantajlı Tarafta

Geçen hafta kişisel Twitter hesabından merkeziyetsiz kripto para borsalarının hacimlerinin Binance, Coinbase gibi merkezi kripto para borsalara göre olan oranının tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu belirten Cheong, “Kripto borsalarının geleceğinin son derece kutuplaşmış olacağını düşünüyorum” diyerek şunları söylemişti: