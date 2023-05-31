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Kripto para sektörü kötü bir dönemden geçiyor olsa da bu sektörün her zaman, her şekilde kazançlı olabileceğine dair birçok örnek görüldü. Kısa süre önce milyonlarca dolarlık fon toplayan ve üç farklı kripto parayı piyasaya süren Ben.eth’nin hikayesi de bunlardan birisi. Ancak yeni gündeme gelen bir kullanıcının hikayesi, kesinlikle bundan bile ilginç “NotLarvaLabs” kurucusu, karşılığında hiçbir şey vermeyi vaat ederek 1,1 milyon dolarlık fon toplamayı başardı.

Hiçbir Şey İçin 1,1 Milyon Dolarlık Kripto Para

Twitter üzerinde “Pauly” olarak bilinen anonim kurucu, aslında kendisi de “sattığı hiçbir şey olmadığını” vurguladı. Bunu daha net bir şekilde ifade edemeyeceğini vurgulayan Pauly, insanların yine de “YouGetNothing.eth” adresine ETH göndermeye devam ettiğini belirtti.

Pauly aslında bunu bir sosyal deney kapsamında gerçekleştiriyor olabilir. Kullanıcı yaklaşık 24 saat önce paylaştığı gönderisinde, karşılığında hiçbir şey vermeyecek olsa da isteyenlerin bu cüzdan adresine fon gönderebileceğini belirtti. 1 gün içerisinde 1 milyon doların üzerinde ETH toplamayı başaran Pauly, kripto para sektörünün ne kadar farklı bir topluluğa sahip olduğunu ortaya koydu.

Peki bu tam olarak nasıl gerçekleşti? Aslında bunun öncesinde de yaşananlar mevcut. Ben.eth olarak bilinen anonim kullanıcı, ünlü YouTuber Ben Armstrong’un yani BitBoy’un yardımıyla üç meme coin için Twitter üzerinden fon topladı. Tek bir cüzdana bu strateji ile 20 milyon dolar toplamayı başaran Ben.eth, daha sonra kendi tokenlarını piyasaya sürdü. BitBoy bu meme coinlerin bir kullanım alanına sahip olacağını iddia etti.

Ben.ETH Eleştirileri Artıyor

Söz konusu yöntem çok tartışıldı ve birçok yatırımcı ilgili adrese token göndermeye karşı uyarılarda bulundu. ZachXBT gibi ünlü blockchain analistleri de birçok kişinin merkezi borsalardan fon gönderdiğini ve airdrop durumunda hiçbir token alınamayacağını aktardı. Ben.eth ise daha önce bir oltalama saldırısı ile ilgili gönderiyi re-tweet etmesi ile eleştirilmiş ve dolandırıcı olmakla suçlanmıştı. Pauly de aslında Ben.eth tarafından atılan tweet sonrasında ciddi anlamda ilgi odağı oldu.

Pauly, bütün kripto para sektörünün “bir şakadan” ibaret olduğunu belirterek, aslında böyle bir adım attı ve 1 milyon dola topladı. Anonim ismin bunun karşılığında gerçekten bir şey verip vermeyeceği ise bilinmiyor.