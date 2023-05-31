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  •   Son Dakika: Binance, 12 Kripto Parayı Bu Ülkede Alım Satıma Kapatıyor!

Son Dakika: Binance, 12 Kripto Parayı Bu Ülkede Alım Satıma Kapatıyor!

Özet

  • Binance, Fransa'daki düzenlemelere uyum sinyali verdi.
  • Borsa bu kapsamda 12 altcoinin alım satımını durduruyor.
  • Bu altcoinler ise DCR, DASH, ZEC, ZEN, PIVX, NAV, SCRT, XVG, FIRO, BEAM, XMR ve MOB olarak açıklandı.
14:30
31 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ticari hacme göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yerel düzenlemelere uymak adına sert bir adım attı. Binance, Fransa’daki yerel yasalara ve düzenlemelere uymak adına gizlilik odaklı kripto paraları alım satıma kapatıyor.

Binance, Fransa’da 12 Altcoini Alım Satıma Kapatıyor

Binance tarafından Fransa’daki kullanıcılara gönderilen e-postaya bakıldığında, Fransa’daki yatırımcıların alım satımına kapatılacak olan kripto paraların şunlar olduğu görülüyor:

DCR, DASH, ZEC, ZEN, PIVX, NAV, SCRT, XVG, FIRO, BEAM, XMR ve MOB“.

Binance tarafından atılan bu adımın sebebi ise aslında önceki günlerde gelen haberler ile doğru orantılı. Binance, Fransa’yı tercih eden kripto para borsalarından birisi olmuş ve Binance CEO’su Changpeng Zhao özellikle borsanın merkezi olarak Fransa’yı düşündüğünü vurgulamıştı. Avrupa’daki merkez olarak Fransa’nın seçilmesi sonrasında başka bir büyük borsa OKX de Fransa’da düzenlemelerle ilgili adımlar atmış ve AMF’e başvuruda bulunmuştu.

Binance ve OKX gibi borsaların akın ettiği Fransa’nın en büyük avantajı ise düzenlemelerdeki kripto para kurumları dostu yaklaşımları olarak biliniyor. Bu sebeple aslında çok kazançlı bir tablo ortaya koyan Fransa’nın talepleri, Binance tarafından koşulsuz şartsız karşılanmış olabilir.

Fransa’daki kullanıcıların alım satımına kapatılacak olan kripto paraların toplam piyasa değerleri açısından üst sıralarda yer aldıkları söylenebilir. DASH, ZEC, XVG, BEAM ve özellikle XMR gibi gizlilik odaklı kripto para birimleri, sektörün bilinen ve köklü projeleri olarak görülüyor.

XMR, DASH, DCR, ZEC ve ZEN Düşüşte

Bu haber sonrasında XMR %2,3, DASH %2,2, ZEC %3,4, DCR %2,2, ZEN ise %4,3 düşüş yaşadı. Binance’in bu kapsama sokmadığı MASK ise %4,5 ile en sert darbe alan gizlilik odaklı kripto paralardan oldu. Piyasa değeri açısından en büyük 25. kripto para birimi olan XMR, daha önce de regülatörler tarafından sıklıkla eleştirilmişti. XMR gibi gizlilik odaklı kripto paraların kullanımı asla durdurulamayacak olsa da Binance gibi borsaların bunun alım satımını kapatması kesinlikle kullanıma büyük darbe vurabilir. DASH de gizlilik odaklı bir kripto para olmasına rağmen aynı zamanda sınır ötesi ödemelerde ve özellikle Latin Amerika ülkelerinde ciddi bir günlük kullanıma sahip.

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