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  •   Çin Polisinden Operasyon! Bu Altcoin’in Ofisi Kapatıldı, Çalışanları Tutuklandı!

Çin Polisinden Operasyon! Bu Altcoin’in Ofisi Kapatıldı, Çalışanları Tutuklandı!

Özet

  • Çin, bir kez daha kripto para sektöründen bir oyuncuyu hedef alan polis operasyonu ile gündemde.
  • Çin polisi, son olarak Çin yuanına endeksli CNH Coin (CNHC) stablecoin'inin ihraççısı Trust Reserve'e operasyon düzenledi.
  • Operasyonda çok sayıda şirket çalışanı gözaltına alınırken, şirketin ofisi mühürlendi.
14:15
31 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çin hükümeti, düzenlenen yeni bir operasyon ile bir kez daha kripto para endüstrisindeki bir aktörleri hedef alınmasıyla gündeme geldi. Son olarak Çin yuanına endeksli büyük stablecoin’in ihraççısı olan Trust Reserve çalışanları Çin polisi tarafından gözaltına alınırken, ihraççının ofisi kapatıldı.

Trust Reserve’in Ofisi Mühürlenerek Kapatıldı

Yerel Blockchain odaklı haber sitesi PANews’in 31 Mayıs 2023 tarihli haberine göre, Çin yuanına endeksli CNH Coin (CNHC) stablecoin’ini ihraç eden Trust Reserve çalışanları Çin polisi tarafından gözaltına alındı. Habere göre, gerçekleştirilen çok sayıdaki tutuklamadan dolayı Trust Reserve çalışanlarına 29 Mayıs’tan bu yana ulaşılamıyor. Bazı çalışanların aile üyelerinin gözaltılar hakkında bilgilendirildiği aktarılıyor.

PANews ayrıca Trust Reserve’in Pudong, Şanghay’daki ofisinin 31 Mayıs itibariyle boş olduğunu bildirdi. Ofisin kapısı 29 Mayıs’ta kapısının asılan “Adli el koyma yapılmıştır, kesinlikle vandalizm yoktur” notuyla mühürlendiği görüldü.

Şirket Hong Kong Dolarına Endeksli HKD Coin’i (HKDC) de İhraç Ediyordu

Eskiden adı CNHC Group olan Trust Reserve, CNHC stablecoin’inin yanı sıra Hong Kong dolarına endeksli HKD Coin‘i (HKDC) de ihraç etmesiyle biliniyor.

Trust Reserve, Mart ayında büyük kripto para borsası KuCoin’in bir VC kolu olan KuCoin Ventures liderliğindeki fonlama turunda 10 milyon dolar yatırım almasıyla gündeme gelmişti. Fonlama turunun önde gelen diğer yatırımcıları arasında KuCoin’in yatırımcısı IDG Capital ve USD Coin‘in (USDC) ihraççısı Circle’ın yatırım iştiraki Circle Ventures yer alıyordu.

CNHC’nin kurucu ortağı Joy Cham, geçmişte Cointelegraph’a verdiği demeçte Trust Reserve’ün 2021 yılında offshore Çin yuanı stablecoin’i CNHC’yi piyasaya sürdüğünü söylemişti. CoinMarketCap’ten alınan verilere göre şirket, yalnızca bir merkezi borsa olan TruBit Pro’da listelendiği için yakın gelecekte stablecoin’in kullanım alanını artırmaya dönük hamleler yapmak için hazırlık yapıyordu.

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