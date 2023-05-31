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  •   40 Gün Sonra İlk Kez! Ocean Coin Yorum! Ocean Coin Alınır Mı?

40 Gün Sonra İlk Kez! Ocean Coin Yorum! Ocean Coin Alınır Mı?

Özet

  • Ocean fiyatı listeleme haberiyle 40 günlük zirveyi test etti.
  • Mayıs ayındaki dar aralıktan çıkan fiyat şimdilik düşüşe geçmiş görünüyor.
  • Eğer 0,365 dolar üstünde tutabilirse 0,4 ve 0,45 dolar tepeleri tekrar hedeflenebilir.
13:44
31 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 24 saatte kripto para piyasalarındaki genel yükselişe ek olarak OCEAN fiyatında çift haneli toparlanma görüldü. Öyle ki fiyat 20 Nisan tarihinde gördüğü seviyelere geri döndü. Peki bu yükselişin sebebi neydi? Popüler altcoin ralliye devam edebilecek mi? Güncel veriler ışığında OCEAN fiyatının yol haritasını izleyelim.

Ocean Coin Yorum

Dün sabah erken saatlerde OCEAN fiyatının 0,345 dolardan hızla 0,3554 dolara sıçradığını gördük. Bitcoin fiyatındaki genel yükselişin yanı sıra OCEAN Coin yatırımcılarının motivasyonu borsa listelemesinden geliyordu. Hacim 100 milyon dolara tırmandı ve bence bugünlerde hacim artışları en az fiyat kadar önemli. Sığ likiditenin hakim olduğu piyasalarda yatırımcılar daha çok hacmin yoğunlaştığı varlıklara odaklanıyor.

Bugün 0,4078 dolarda zirve yapan fiyat Bitcoin satışlarının etkisiyle yükseliş ivmesini kaybetti. Yazı hazırlandığı sırada 0,3657 dolardan alıcı bulan altcoin 200 günlük hareketli ortalamanın (0,3462 dolar) üstünde kaldığı sürece yükseliş beklentisi devam edebilir.

Ocean Coin Alınır Mı?

Mayıs ayı boyunca Ocean Coin fiyatının genelde 0,3 ve 0,34 dolar arasında hareket ettiğini gördük. Ardından 0,3455 doların aşılmasıyla yükseliş başlamış oldu. Bence yatırımcılar fiyatın tekrar bu bölgeyi test etmesini bekleyebilir. Özellikle Perşembe ve Cuma günü gelecek verilerin oluşturacağı tedirginlik yatırımcıları kar almaya itecektir.

Grafikte işaretlenen 0,345 ve 0,383 dolar aralığındaki hareketler yükseliş motivasyonun devamını sağlar. Yatırımcıların 0,383 dolar üstü 4 saatlik kapanışlarda daha fazla yükseliş görmesi muhtemel, bu senaryoda 0,4 ve 0,4287 dolar zirvelerinin ardından 0,45 dolar nihai tepe noktası olarak hedeflenebilir.

Diğer taraftan işaretli alanda tutunan fiyat bana 18 Nisan tarihinde başlayan düşüşün artık sona erdiğini de söyleyecek.

Yatırımcılar için en makul senaryo mevcut düşüşün 0,345 bölgesine kadar devam edip etmediğini izlemek ve buradan gelecek tepkiye göre pozisyon almak olabilir. Mevcut fiyat henüz yön tayini noktasında bana güven vermiyor.

Olumsuz senaryoda 0,3472 ve 0,316 seviyelerinin ardından 0,305 dolar dip olarak test edilebilir. 2022 Kasım dibinden %300 artış yaşadığı için olası aşırı satışlarda yatırımcılar fiyatın beklediklerinden hızlı biçimde eridiğini görebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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