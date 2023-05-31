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Nasdaq 100’ün Fiyat Hareketi Bitcoin İçin Umut Veriyor! Ne Bekleniyor?

Özet

  • Yatırımcıların teknoloji şirketlerine hücum etmeleri NASDAQ 100 endeksini yükseltiyor.
  • Endeks, yılın ilk gününden bu yana yüzde 30'un üzerinde yükseldi ve yükselişin devam etmesi bekleniyor.
  • Bu durum, NASDAQ 100 ile birlikte hareket etme eğilimi gösteren Bitcoin'de de yükseliş olacağı anlamına geliyor.
13:03
31 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Teknoloji sektörü yatırımcıları, son dönemde görülmedik bir ilgiyle teknoloji şirketlerine hücum ediyor. ABD teknoloji sektörünü temsil eden borsa endeksi NASDAQ 100, 2022’nin büyük bölümünde aşağı yönde hareket etmesinin ardından son dönemde yükseliş trendinde hareket sergiliyor. Endeks, yılın başından bu yana yüzde 30’un üzerinde yükseldi ve yükseliş trendinin devam etmesi bekleniyor. Bu durum Bitcoin (BTC) için son derece olumlu bir eğilime işaret ediyor.

NASDAQ 100 Endeksinin Yükselişi

Yapay zeka devrimi ya da Meta veya Amazon gibi şirketlerin açıkladığı maliyet düşürme önlemleri gibi faktörlerin bir araya gelmesi NASDAQ 100’de yükselişe neden oldu. Fırsatı kaçırma korkusu yatırımcıları yeniden teknoloji hisselerine yönlendirdi. Örneği NVIDIA‘nın hisse senedindeki artış şirketi 1 trilyon dolarlık piyasa değeri seçkin kulübüne sokan bir seviyeye ulaşmasıyla sonuçlandı.

NASDAQ 100 endeksi ile birlikte hareket etme eğilimi gösteren Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanı için tüm bunlar yükselişe işaret ediyor. Özellikle yılın ilk gününden bu yana değerini yüzde 65’ten fazla artıran Bitcoin için yükselişin devam edeceğinin göstergesi.

Bitcoin’in Fiyat Hareketi NASDAQ 100 Endeksinin Gerisinde Kaldı

Bitcoin uzun zamandır NASDAQ 100 endeksi ile sıkı ve pozitif bir korelasyon içinde işlem görüyor. Örneğin, teknoloji sektörü endeksi geçen yıl düşüş piyasası bölgesine girerken Bitcoin de onu takip etti. NASDAQ 100 endeksi 2022’nin Ekim ayının sonuna doğru dip yapmasının ardından Bitcoin de onu takip etti.

Dahası, bu yıl fiyat hareketleri bir noktaya kadar aynıydı. Yani, her ikisi de yılın başında ralli yaptı. Ardından, hem NASDAQ 100 endeksi hem de BTC için bir düzeltme geldi. Ancak daha sonra ayrıştılar çünkü Bitcoin fiyatı düşerken teknoloji sektörü endeksinin rallisi devam etti. Bununla birlikte, ikisi arasındaki pozitif korelasyon göz önüne alındığında teknoloji sektörünün rallisinin devam etmesi koşuluyla Bitcoin‘in yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının yalnızca bir zaman meselesi olduğu söylenebilir.

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