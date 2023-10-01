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Sıcak Gelişme: ABD’den Beklenmeyen Olay! Kripto Paralarda Büyük Yankı Uyandırabilir!

Özet

  • ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Sinaloa karteliyle bağlantılı olan Meksikalı vatandaş Jimenez Castro'ya ait bir Ethereum (ETH) cüzdanına onay verdi.
  • Jimenez Castro, OFAC'ın yaptırım listesinde yer alan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasadışı fentanil satışlarından elde edilen gelirleri kripto paralar ve banka havaleleri ile aklama örgütü işleten isimlerden biri olarak yer alıyor.
  • Kripto paraların yükselişi, finansal özgürlük vadederken aynı zamanda yasa dışı faaliyetler için de bir alan haline gelmiştir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
20:00
1 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Sinaloa karteliyle bağlantısı olan Meksikalı bir vatandaş Jimenez Castro’ya bağlı bir Ethereum (ETH) cüzdanına onay verdi.

OFAC’tan Yeni Duyuru!

OFAC’ın web sitesinde yayınlanan listeye göre Castro, narkotikle mücadele operasyonunun bir parçası olarak OFAC’ın yaptırım listesinde yer alan 10 isimden biri. Arkham’ın verilerine göre, söz konusu cüzdan ilk olarak Ocak ayında veya bu yıl aktif hale geldi ve iki aylık dönemde Binance‘e yaklaşık 740.000 dolar para yatırıldı. ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan bir basın açıklamasında, Jimenez Castro ile alakalı şu ifadelere yer verildi:

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yasadışı fentanil satışlarından elde edilen gelirleri Meksika’daki Sinaloa Karteli liderlerine aktarmak için diğer yöntemlerin yanı sıra kripto para birimleri ve banka havaleleri kullanan kara para aklama örgütü işletiyor.

OFAC, bu yılın başlarında Kuzey Kore hükümetine bağlı bir grup kripto para cüzdanına onay vermişti. Ayrıca kripto paraların yükselişi, finansal özgürlük ve inovasyon vadederken, aynı zamanda yasa dışı faaliyetler için de bir alan haline gelmişti.

Kripto Paralara Yönelik Çalışmalar!

Hükümetler, kripto paraların yasa dışı kullanımını önlemek için çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Bunlardan birkaçı ise şu şekilde: Düzenlemeler: Kripto para borsalarını düzenlemek ve lisanslamak, yasa dışı faaliyetleri izlemek için bir yol sağlar. Ayrıca özel şirketler ve hükümet kurumları, kripto para işlemlerini izleyen yazılımlar geliştirmekte ve anormal aktiviteleri tespit etmek için analiz yapmaktadır. Kamuoyunu, kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetlerde nasıl kullanılabileceği konusunda eğitmek, kullanıcıları daha dikkatli olmaya teşvik edebilir.

Sonuç olarak kripto paraların yasa dışı kullanımıyla mücadele, düzenleyicilerin ve teknoloji uzmanlarının sürekli olarak çalıştığı bir alan olmaya devam edecek. Gelecekteki çözümler, daha etkili izleme ve düzenleme yöntemlerine odaklanmanın yanı sıra, kullanıcıları eğitmek ve farkındalığı artırmak üzerine olabilir.

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