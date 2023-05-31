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  •   Kripto Düşerken Onlar Sıçradı! RAY ve KEY Coin Neden Yükseliyor?

Kripto Düşerken Onlar Sıçradı! RAY ve KEY Coin Neden Yükseliyor?

Özet

  • RAY ve KEY Coin bugün çift haneli kazanç elde etti.
  • Bitcoin fiyatı 27.000 doları kaybettiği için yükselişin devamı riskli görünüyor.
  • Mevcut görünüm iki altcoin'in de destek bölgesini ziyaret edebileceği yönünde.
18:56
31 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugün Bitcoin fiyatı ABD ekonomisinin güçlendiğini gösteren JOLTS verisinin ardından düşüşünü hızlandırdı. Borç tavanı konusundaki tartışmalar ve makro cephede önümüzdeki iki günün yoğun oluşu alıcıların cesaretini kırmış gibi görünüyor. Ancak Binance borsasında yükselişleriyle dikkat çeken iki altcoin var. Bunlar RAY ve KEY, peki kısa vadeli hedefleri kaç dolar?

RAY Coin Grafik Yorum

Yazı hazırlandığı sırada güne yaklaşık %25’lik yükselişle devam ediyor. Solana ekosisteminin en büyük oyuncularından olan Raydium yeniden hacim artışı yaşıyor. Bu da yatırımcıları heyecanlandırdı. RAY Coin fiyatı bugün 0,199 dolardan 0,273 dolara kadar yükseldi. 18 Mayıs tarihinden bu yana ilk defa bu seviyeyi aşmış oldu. Öğlen 11:30 sularında başlayan yükseliş şimdilik 0,23 dolar destek olacak şekilde yatay devam ediyor.

Kısa vadede 0,241 doların aşılması halinde yatırımcılar 0,3 dolar zirvesini hedefleyebilir. Ancak 0,2353 dolar altı kapanışlar görünümü negatife çevirecek. Burada benim tahminim BTC cephesindeki olumsuz hava devam ederse fiyatın başladığı yere 0,2 bandına doğru geri döneceği yönünde. Cuma günü gelecek istihdam verisinin güçlü olmasını bekliyoruz, ücret artışları da beklenti üstü olursa bu mevcut sığ likidite ortamında hafta sonunun satışlarla geçmesine neden olacak.

KEY Coin Fiyat Tahmini

Buradaki yükseliş dün akşam saatlerinde başlamıştı. Fiyat nihayet 0,0067 dolar tabanından toparlandı. KEY Coin fiyatının 0,007 dolar tavanını kırmasıyla alıcıların harekete geçtiğini gördük. Bugün sabah erken saatlerde 0,0087 dolar zirvesinden dönmüş olsa da fiyat 0,0073 dolar tabanından tepki alıp yükseldiği için yeniden 0,0085 doları hedefleyebilir.

Şimdilik 0,00796 dolar üstü kapanışlar yükseliş beklentimi destekliyor. KEY Coin bu bölgeyi kaybeder ve 0,00766 dolardan tepki almazsa 0,00739 ve 0,0068 dolar desteklerine doğru gerilemesini bekleyeceğim. Yatırımcıların 0,00796 dolar altı kapanışlarda dikkatli olması gerekecek kısa sürede ciddi kar bıraktığı için destek bölgesinin kaybı alıcıların karlarını realize etme isteğini besleyebilir.

Bitcoin fiyatı 27.000 dolara yakın seyrediyor ve 26.800 dolar seviyesinde güçlü bir alıcı bariyeri var. Bu bölgenin kaybedilmesi altcoinler için beklenen yükseliş senaryosunun da önemli ölçüde tersine dönmesini sağlayacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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