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  •   Grafikler Alarm Veriyor! LINA, KEY, NEO ve MASK Coin Fiyat Yorumları!

Grafikler Alarm Veriyor! LINA, KEY, NEO ve MASK Coin Fiyat Yorumları!

Özet

  • LINA, KEY, NEO ve MASK bugün yüzde 10'a yakın kazanç elde etti.
  • MASK Coin 4,72 dolara kadar yükselebilir.
  • NEO yükselişi yaklaşan Hong Kong olayıyla bağlantılı görünüyor.
11:24
28 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugün Bitcoin yükselişiyle birlikte altcoinler de hareketlendi. Binance borsasında 4 altcoin dikkat çekiyor. Bunlar çift haneli yükselişleriyle lider tablosuna isimlerini yazdırdı. Peki kısa vadede beklentiler ne yönde? Yatırımcılar daha fazla yükseliş görebilecek mi? İşte detaylar.

LINA Coin Yorum

Bugün yaklaşık %10 oranında yükseldi ve yazı hazırlandığı sırada LINA Coin 0,0133 dolardan alıcı buluyor. Dün sabah saatlerinde 0,01 dolardan başlayan yükseliş ivme kazandı ve bugün LINA Coin 0,0135 dolara kadar ulaştı. Eğer 0,011 dolar üstünde kapanışlar devam ederse yatırımcılar genel piyasa hissiyatına da bağlı olarak daha büyük kazançlar elde edebilir.

4 Mayıs tarihinde direnç olarak çalışan bölge yazı hazırlandığı sırada tekrar test ediliyor ve aşılması halinde 0,014 dolar sonraki hedef olacak. Kısa vadede zirvenin 0,015 dolarda işaretlenmesi bekleniyor. Bu seviye 13 Nisan tarihinden beri satıcıların aktif savunduğu bir alandı.

KEY Coin Yorum Grafik

24 Mayıs tarihinde 0,0089 doları aşan fiyat dün 0,0062 dolarda dip yaptı. 22 Mayıs tarihinde başlayan yükseliş kısa aranın ardından devam ediyor. Satıcılar 0,007 dolar üstünde aktif ve fiyatın ralliyi sürdürmek için 0,0074 dolar üstünde kapanışlara ihtiyacı var. Eğer yeniden 0,0089 dolar test edilirse Nisan ayındaki 0,01 dolar aralığına KEY Coin’in yeniden sıçradığını görebiliriz.

NEO Coin Yorumları

Ara yükseliş dönemlerinde NEO Coin ciddi kazanç fırsatları sunmuştu. Şimdi BTC hareketiyle fırsat altcoini yeniden uyandı. Dün 9,71 dolardan başlayan yükseliş bugün fiyatın 11 dolara dayanmasına neden oldu. Çin odaklı altcoinlerde 1 Haziran tarihi yaklaştıkça benzer hareketler görebiliriz. Kısa vadede 10,12 dolar üstü kapanışlar fiyatın 11,01 dolar direncini aşmasına yardımcı olabilir. Eğer 16 Nisan tarihinde başlayan düşüş sona erdiyse Hong Kong gelişmesiyle 14,15 dolar zirvesi yeniden hedeflenebilir.

MASK Coin Grafik ve Yorum

Binance borsasında işlem gören ve güne yaklaşık %10 kazançla devam eden son altcoin MASK Coin oldu. Elon Musk’ın paylaşımlarıyla onun hızlı yükselişler yaşadığını görmüştük. Her fırsatta çift haneli kazançlar elde eden altcoin bugün yeniden uyandı.

26 Mayıs tarihinde 3,84 dolarda dip yapan fiyat 4,38 dolara ulaştı. Eğer fiyat yükselişi devam ederse 4,72 dolara kadar ciddi bir engelle karşılaşmayacak. Bunun için 4,4 dolar üstü kapanışlara ihtiyaç var.

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