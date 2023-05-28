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Her hafta kripto para piyasalarını etkilemesi muhtemel önemli gelişmelere odaklanıyor ve tüm detaylarıyla paylaşıyoruz. Haziran ayına yaklaşırken yatırımcıları bekleyen çok fazla olay var. Mayıs ayı 2023 rallisinin mola dönemi gibiydi şimdi Haziran ayıyla birlikte bu dar volatilite döneminin sona ermesi bekleniyor.

Kripto Paralar Önemli Gelişmeler

Bu hafta birçok gelişme kripto paralara yön verecek. Tıpkı önceki raporlarda olduğu gibi önümüzdeki 7 günün fiyata etki etmesi muhtemel gelişmelerini aşağıda görebilirsiniz.

29 Mayıs Pazartesi

Borç tavanı anlaşmasının 1 Haziran tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

ABD – Tatil

30 Mayıs Salı

17:00 ABD CB Tüketici Güveni (Beklenti: 99 Önceki: 101,3

31 Mayıs Çarşamba

04:30 Çin PMI Verileri (İmalat Beklenti: 51,4 Önceki: 49,2)

15:30 AMB Başkanı Lagarde Konuşacak

15:50 Fed/Bowman Konuşacak

17:00 İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Beklenti: 9,775M Önceki: 9,590M)

19:30 Fed/Harker Konuşacak

20:30 Fed/Jefferson Konuşacak

21:00 Fed Bej Kitap

OP Token Kilit Açılışı (154.618.822 Adet, 248 Milyon $)

1 Haziran Perşembe

04:45 Çin Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (Beklenti: 50,3 Önceki: 49,5)

12:00 Euro Bölgesi Enflasyon (Beklenti: %7 Önceki: %7)

15:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Beklenti: 170K Önceki: 296K)

15:30 İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 235K Önceki: 229K)

16:45 ABD Üretim PMI (Beklenti: 50,2 Önceki: 48,5)

17:00 ABD ISM PMI (Beklenti: 47 Önceki: 47,1)

20:00 Fed/Harker Konuşacak

Hong Kong Kripto Kuralları

HBAR Kilit Açılışı (1.273.353.491 Adet, 66,9 Milyon $)

2 Haziran Cuma

15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Beklenti: 0,4% Önceki: 0,5% Aylık)

(Beklenti: 0,4% Önceki: 0,5% Aylık) 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Beklenti: 180K Önceki: 253K)

15:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti: 3,5% Önceki: 3,5%)

1INCH Kilit Açılışı (249.807.669 Adet, 100 Milyon $)

3 Haziran Cumartesi

SUI Kilit Açılışı (61.083.333 Adet, 61 Milyon $)

4 Haziran Pazar

Aurora Web3 Konferansı

Kripto Paralar Nasıl Etkilenir

Pazartesi ve Salı günü makro cephede ciddi bir gelişme yok. Eğer borç tavanı anlaşması 3 gün içinde gelirse bu süreçte kriptoda hızlı yükselişler görebiliriz. Ancak hafta ortasından itibaren gündem yoğunlaştığı için kar satışları bu dönemde şaşırtıcı olmaz. Altcoinlerin bir kısmı için daha iyi kazanımlar mümkün olabilir.

Perşembe ve Cuma günü tam bir kaos ABD’den gelecek veriler son derece önemli. ADP ve PMI verileri Perşembe gününe damga vuracak bunların beklenti altı gelmesi kripto lehine. Cuma günü ortalama saatlik kazançlar düşük gelmeli ve işsizlik oranının yüksek açıklanması gerek. Altcoinlerde devasa kilit açılışları göreceğiz eğer piyasa da negatif olursa bunlarda hızlı kayıplar görülebilir. Herkes nefesini tutup Hong Kong tarafından gelecek haberlerin heyecanıyla yükseliş beklerken piyasanın tersi yöne hareket etmesi kripto için pek şaşılacak bir durum olmayabilir.