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  •   Sıcak Gelişme: Bitcoin 27.000 Doları Aştı! BTC ve Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

Sıcak Gelişme: Bitcoin 27.000 Doları Aştı! BTC ve Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

Özet

  • Borç tavanı anlaşmasında taraflar prensipte anlaştı.
  • İlerleyen saatlerde anlaşmaya dair ufak detayların da tamamlanması bekleniyor.
  • Bitcoin fiyatı bu haberle 27.000 doları aştı.
06:02
28 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi yeniden 27.000 doların üstünde ve yatırımcılar güne yükselişle başladı. Günlerdir piyasaları meşgul eden borç tavanı konusunda önemli gelişmeler var. Peki kripto paralarda bundan sonraki beklentiler neler? Son gelişmeler neye işaret ediyor?

Bitcoin Neden Yükseliyor?

ABD borç tavanı konusu gündemi uzun süredir meşgul ediyordu. Olası temerrüt riski borsalarda büyük satışları tetikleyeceği için kripto yatırımcılarının risk iştahını da baltaladı. Bu durum Bitcoin’in kısa süreliğine de olsa 25.000 doların altına düşmesine neden oldu. Başkan Joe Biden ve Cumhuriyetçi Kevin McCarthy’nin borç tavanı anlaşmasına prensipte vardığı haberinin ardından Bitcoin fiyatı 27.000 doları aştı. Başkan Biden Twitter paylaşımında anlaşmayı doğrulayarak bunun “harcamaları azaltan önemli bir adım” olduğunu söyledi.

Başkan, anlaşma olmasaydı ABD ekonomisinin feci bir temerrüde ve dolayısıyla ekonomik durgunluğa, emeklilik hesaplarının etkilenmesine ve milyonlarca iş kaybına maruz kalacağını kabul etti.

McCarthy ise anlaşma duyurusunu şöyle yaptı;

“Biraz önce Başkan ile telefonda görüştüm. Aylarca zaman kaybettikten ve müzakere etmeyi reddettikten sonra, Amerikan halkına yakışır bir prensip anlaşmasına vardık.”

Şimdilik sadece anlaşmanın detaylarıyla alakalı çözülecek şeyler var gibi görünüyor. Cuma günü yapılan açıklamada hafta sonuna işaret ediliyordu ve beklendiği gibi anlaşma gerçekleşiyor.

Kripto Paralar Yükseliyor

Bitcoin fiyatındaki pozitiflik altcoinlere de yansıdı. Hazine Bakanı Yellen tarafından karamsar kaos açıklamaları altcoinlerde ciddi satışlara sebep olmuştu. Ancak şimdilik fiyatlar düştüğü hızda yükselmiyor. Önümüzdeki saatlerde resmi anlaşmanın duyurulmasıyla kripto para yatırımcıları daha hızlı bir yükselişin başladığını görebilir. Özellikle Bitcoin fiyatının 27.200 dolar üstünde güçlü kapanışlar yapması bu altcoin yükselişini destekleyebilir.

Yükselişi sınırlandıran şey son gelen PCE verisinin beklenti üzerinde olmasıydı. Haziran ayı faiz kararı tahminlerini de etkileyen bu veri, faizlerin 25bp daha artırılabileceğini gösteriyor. Nitekim üyelerin son yaptığı açıklamalar 2’ye kadar faiz artışına ihtiyaç duyulabileceği yönündeydi. Enflasyondaki düşüş rağmen PCE verisinin tekrar yükselişe geçmesi endişe verici.

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