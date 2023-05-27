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Seçimlere Kripto Paralar Damga Vuruyor!

20:41
27 Mayıs 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Kripto para birimleri ABD seçimlerinde önemli bir konu haline gelmiş gibi görünüyor. Arka arkaya Bitcoin’e, kripto paralara destek verdiğini açıklayan adayların isimlerini duyuyoruz. Örneğin; Florida valisi olarak görev yapan Ronald Dion DeSantis önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimi için adaylığını açıkladı ve açıklamalar arasında Bitcoin’i desteklediğini de söyledi. Bir de Amerika’da Cumhuriyetçiler ve Demokratlar olmak üzere iki taraf var, peki kim kazanırsa kripto para ekosisteminin yüzü güler? Sizin için videomuzda yanıtladık.

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