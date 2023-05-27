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Santiment Raporu: Güncel Metrikler, XRP’ye Hangi Yönü İşaret Ediyor?

Özet

  • Son 24 saatte ortalama %1,5'lik bir değer artışı kaydeden XRP, 0,47 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.
  • Kripto analiz platformu Santiment, XRP'deki son durumu değerlendiren bir rapor yayımladı.
  • Santiment raporuna göre balinalar, son 3 haftalık zaman dilimi içerisinde portföylerine önemli miktarlarda XRP ekledi.
16:24
27 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’lik bir değer artışı kaydederek 26.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,12 trilyon dolara ulaştı. Piyasadaki yükseliş eğiliminin etkisiyle son 24 saatte ortalama %1,5’lik bir yükseliş kaydeden XRP ise 0,47 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

XRP’de Son Durum Ne?

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer artışlarının etkisiyle hafta sonuna yükseliş ile başladı. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1’lik bir değer artışı kaydeden Bitcoin (BTC), 26.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,12 trilyon dolara yükseldi. Ancak kripto para piyasasındaki volatilite hafta sonunun başında nispeten düşük seviyelerde seyretti. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 30 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

SEC-Ripple davasındaki gelişmelerin de etkisiyle hafta içerisinde yeniden hareketlenene XRP ise kripto para piyasasının hafta sonuna yükseliş ile başlamasının da etkisiyle son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1,5’lik bir yükseliş kaydederek 0,47 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan XRP’nin toplam işlem hacminde CMC verilerine göre son 24 saat içinde %10’a yakın bir düşüş kaydedildi.

Santiment’ten XRP Raporu

Kripto analiz platformu Santiment, XRP‘deki son duruma ilişkin güncel teknik görünümleri ve balinalar arasındaki birikim trendini değerlendiren bir rapor yayımladı. Santiment, portföylerinde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin son haftalarda gerçekleştirdiği kripto para transferlere bakıldığında balinalar arasındaki birikim trendini hala yukarı yönlü olduğunu öne sürdü. Santiment raporunda göre son 3 haftalık zaman dilimi içerisinde balinalar, birikimlerine 53 milyondan fazla XRP daha ekledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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