Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple CEO’su ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davanın sanıklarından biri olan Brad Garlinghouse, Redefine Tomorrow 2023 zirvesinde yaptığı konuşmasında Ripple-SEC davasına ilişkin açıklamalarda bulundu ve davanın gidişatını değerlendirdi. Garlinghouse, mahkemenin Hinman Belgeleri hakkındaki son kararını şeffaflık için büyük bir kazanım olarak nitelendirdi.

Ripple-SEC Davasında Son Durum

Aralık 2020’den bu yana süregelen Ripple-SEC davası, mali düzenleyici kurumlar ile kripto şirketleri arasındaki gerilimin sembollerinden biri haline geldi. Yasal süreç henüz tam anlamıyla sonuçlanmasa da Ripple-SEC davasında son dönemlerde davanın gidişatına ilişkin önemli gelişmeler yaşandı. Yaşanan gelişmelerle beraber kripto ekosisteminde davanın ilerleyen aylarda sonuçlanabileceğine yönelik beklenti de arttı. Şirketin CEO’su Garlinghouse da yaşanan bu son gelişmelere ve davanın gidişatına ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse da mahkemenin Hinman Belgeleri hakkındaki son kararını şeffaflık için büyük bir kazanım olarak nitelendirdi davada bu yıl içerisinde nihai bir karara varılabileceğini dile getirdi.

Ripple CEO’sundan Açıklamalar

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Redefine Tomorrow 2023 zirvesinde yaptığı konuşmasında, mahkemenin Hinman dökümanları hakkındaki kararını şeffaflık için büyük bir kazanç olarak nitelendirse de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başta olmak üzere mali düzenleyici kurumlara çeşitli eleştirilerde bulundu. Sektördeki kripto liderlerinin çağrılarına ve taleplerine rağmen düzenlemeler konusunda çok fazla netlik olmadığını dile getiren Garlinghouse, kripto girişimcilerinin ve firmalarının çoğunun ABD dışına taşınmayı tercih etmesinin ana nedeninin düzenleyici netliğin olmamasından kaynaklandığını öne sürdü.

Öte yandan Ripple davasının yanı sıra kripto şirketleri ile mali düzenleyici kurumlar arasındaki gerilim son dönemlerde artış gösterdi. İşlem hacimleri bakımından ABD merkezli en büyük kripto para borsası olan Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong, yakın tarihli bir konuşmasında ABD’de net bir düzenleyici çerçevenin olmadığını dile getirerek regülatörlerin kripto şirketlerine olan yaklaşımını eleştirdi.