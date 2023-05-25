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ABD Hazine Bakanlığı‘nın kripto para karıştırıcısı Tornado Cash’e yaptırım uygulama kararını bozmak isteyen altı kişi, taleplerini desteklemek amacıyla mahkemeye dört temel argüman sundular. Mahkemeye sunulan argümanların özetini, davacıların tarafında yer alan ABD merkezli kripto para borsası Coinbase‘in baş hukuk sorumlusu Paul Grewal paylaştı.

“ABD Hükümetinin Girişimi Yasalara Aykırı”

24 Mayıs’ta kısmi özet için daha önce yaptıkları başvurularını desteklemek amacıyla yapılan mahkeme başvuran davacılar, davanın yeni teknoloji için özel kurallar koymakla ilgili olmadığını, bunun yerine ABD hükümetinin aşırıya kaçması ve bunun hak ihlaline neden olduğu savundular.

Coinbase baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, gelişme üzerine kişisel Twitter hesabından mahkemeye sundukları argümanların özetini paylaştı. Grewal, mahkemeye sunulan argümanların ABD hükümetinin açık kaynaklı kripto para yazılımını yasaklamak için mülkiyet yaptırımları yasasını kullanmaya çalıştığını ve bu durumun yasanın amacına aykırı olduğunu savunduğuna vurgu yaptı.

Coinbase, ABD Hazine Bakanlığı’na Tornado Cash’e yaptırım uygulama kararının bozulması için açılan davaya ilk olarak 8 Eylül 2022 tarihinde destek çıkmıştı. Davacı Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale ve Nate Welch, mahkemeye sundukları belgelerde grubun çoğunun geçmişte Tornado Cash’i kullandıklarını belirtmişti.

Sunulan Dört Temel Argüman

Davacıların mahkemeye sunduğu argümanlardan ilki, ABD Hazinesi‘nin eylemini haklı çıkarmak için Tornado Cash’i tüzel kişiliği olmayan bir dernek olarak adlandırarak yabancı bir ulus olarak sınıflandırmaya çalışması. Davacılar, Hazine’nin Tornado Cash’i ortak bir amaç için bir araya gelmiş olsun ya da olmasın tüm TORN token sahiplerini kapsayacak şekilde tanımladığını belirterek bu tanımın bir sonucu olarak Tornado Cash’in Hazine’nin kendi testlerine göre tüzel kişiliği olmayan bir dernek olarak sınıflandırılamayacağını savunuyor.

İkinci argüman ise Tornado Cash’e işlevsellik katan açık kaynaklı akıllı sözleşmelerin mülkiyet olarak kabul edilemeyeceği, zira mülkiyetin yalnızca sahip olunabilen bir şeyi ifade edildiğiyle ilgili. Bu akıllı sözleşmeler bir mülk olarak kabul edilebilse bile, davacıların üçüncü argümanı hiçbir Tornado Cash kuruluşunun bunlardan herhangi bir çıkarı olmadığını ve bu nedenle Hazine’nin yaptırım uygulama yetkisine sahip olmadığı yönünde.

Sunulan son argüman ise, Hazine’nin bunu yapma yetkisi olsa bile, Tornado Cash’e yaptırım uygulanmasının Amerika Birleşik Devletleri Anayasası Birinci Değişikliği‘ni ihlal ettiği ve Hazine’nin Tornado Cash kullanıcılarının başka bir yerde ifade özgürlüğü kullanmaları gerektiğini iddia ederek bu dayatmayı savunamayacağı yönünde.

ABD Hazine Bakanlığı, Tornado Cash’e karşı ilk olarak 8 Ağustos 2022 tarihinde harekete geçmiş, popüler kripto para karıştırıcısının kullanıcı arayüzünün kodunun açık kaynaklı hale getirilmesinden sadece bir ay sonra onunla bağlantılı bir dizi cüzdan adresine yaptırım uygulama kararını duyurmuştu.