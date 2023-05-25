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  •   Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (25 Mayıs 2023)

Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (25 Mayıs 2023)

Özet

  • Kripto para piyasası, Bitcoin'deki değer kaybının etkisiyle güne düşüş ile başladı.
  • Son 24 saat içinde %2'ye yakın bir değer kaybı kaydeden Bitcoin (BTC), 26.250 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.
  • Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,1 trilyon dolar seviyesine geriledi.
13:45
25 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 26.250 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasası, güne düşüş ile başladı ve kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,1 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin, Yeniden Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydederek 26.250 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, güne düşüş ile başladı ve kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,1 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin’deki değer kaybının etkisiyle kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Son 24 saat içinde ortalama %1,7’lik bir değer kaybı kaydeden Ethereum (ETH), 1785 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ayrıca kripto para piyasası güne yüksek bir volatilite ile başladı. Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’in yeniden kritik fiyat seviyelerine gerilemesinin ardından kripto para piyasası düşüş yönlü bir ivme yakaladı ve çoğu altcoin de gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Synthetix (SNX), Kava (KAVA), ApeCoin (APE), Fantom (FTM) ve GMX, CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki düşüş eğilimine karşın gün içerisinde yükselişe geçen ve piyasadan pozitif ayrışan kripto para birimleri de oldu. Render Token (RNDR), Huobi Token (HT), Lido DAO (LDO), Axie Infinity (AXS) ve The Sandbox (SAND) ise kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saat içerisinde en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

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