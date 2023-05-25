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  •   Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’deki Düşüş Devam Edecek mi?

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’deki Düşüş Devam Edecek mi?

Özet

  • Kripto para piyasası güne yeniden düşüş ile başladı.
  • Piyasadaki bu son düşüşü değerlendiren analist, BTC'deki trendin hala yükseliş yönlü olduğunu öne sürdü ve kritik destek seviyelerine işaret etti.
  • Analiste göre düşüşlerin devam etmesi durumunda 25.800 dolar seviyesi BTC adına yakın vadede oldukça kritik.
14:15
25 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’in 26.250 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesi ile birlikte güne düşüş ile başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,1 trilyon dolar seviyesine geriledi. Kripto para analisti Michaël van de Poppe, piyasadaki bu son düşüşü değerlendirdi ve BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Bitcoin’deki Düşüş Devam Edecek mi?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydederek 26.250 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasası, güne düşüş ile başladı. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,1 trilyon dolara geriledi. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto para piyasasındaki bu son düşüşleri değerlendiren kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Analist, daha uzun zaman dilimleri içerisinde bakıldığında Bitcoin’de trendin hala yükseliş yönlü olduğunu ve son düşüşlerin yakın vadeli sağlıklı düzeltmeler olduğunu öne sürdü. Bitcoin’in yeniden büyük bir düşüş kaydederek 12.000 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyebileceğine yönelik beklentilerin aksine yakın vadeli destek seviyelerinin oldukça kritik olduğunu belirten analist, düşüşlerin devam etmesi durumunda takip edilebilecek olası fiyat seviyeleri adına 25.800 dolar seviyesine işaret etti.

Öte yandan kripto para analisti Michaël van de Poppe, lider kripto para birimi Bitcoin’in yeniden yükselişe geçmesi durumunda piyasada gerçekeleşebilecek olası senaryolara da değindi. Analist, Bitcoin’in yeniden 26.600 dolar seviyelerini aşması durumunda mevcut durumda dip fiyat seviyelerine ulaşılmış olabileceğini öne sürdü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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