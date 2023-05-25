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  •   Binance CEO’su Zhao’nun Paylaştığı “Boğa” Videosu Kaldırıldı!

Binance CEO’su Zhao’nun Paylaştığı “Boğa” Videosu Kaldırıldı!

Özet

  • Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) yaptığı kripto yayına ait video CCTV'nin internet sitesinden kaldırıldı.
  • Bölüme ait video Binance CEO'su Changpeng Zhao tarafından Twitter'da paylaşılmıştı.
  • Zhao, videoyu paylaşırken "Bu gibi durumlar boğa koşularına neden olmuştur." yorumu yapmıştı.
13:29
25 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz günlerde Çin ulusal televizyonu Çin Merkez Televizyonu‘nunda (CCTV) Hong Kong’daki kripto para düzenlemelerinin ele alındığı bir bölüm ortaya çıkmış, ilgili bölüm CCTV’nin internet sitesinde de yayınlanmıştı. CCTV’nin internet sitesinde paylaştığı bölüme ait video Binance borsasının CEO’su Changpeng Zhao (CZ) da dahil olmak üzere kripto para topluluğunun dikkatini çekse de söz konusu video CCTV’nin internet sitesinden kaldırıldı.

Binance CEO’su CZ Paylaşmıştı

Tartışmalara neden olan bölüm, Binance CEO’su CZ’nin retweet’lemesiyle gündeme bomba gibi düştü. CZ, kripto paraların Çin medyasında yer almasının kripto paralarda tarihsel olarak boğa piyasasını tetiklediğini ima ederek “Bu gibi durumlar boğa koşularına neden olmuştur.” yorumu yaptı. CZ bu tweet’i armasının hemen ardından attığı bir başka tweet’te ise “Geçmişin geleceği öngördüğünü söylemiyorum. Finansal tavsiye de vermiyorum.” eklemesini yaparak uyarıda bulundu.

Kripto para piyasasının mevcut durumu göz önüne alındığında CZ, yükselişi tetikleyebilecek olayların piyasanın toparlanması için çok ihtiyaç duyulan bir katalizör görevi görebileceğine inanıyordu ancak o video kaldırılmış durumda.

Çin ve Kripto Paralar

CCTV’nin Hong Kong‘da kripto para düzenlemelerinin tartışıldığı bir bölüm yayınlama kararı, ülkenin kripto paralar konusundaki katı tutumu göz önüne alındığında şaşırtıcıydı. Çin’in düzenleyici yaklaşımında potansiyel bir değişime işaret ediyor gibi görünüyor ve ülke yönetiminin kripto paralara dönük görüşlerinin yeniden gözden geçirileceğini gösteriyordu.

Çin’in 2021’de kripto paraları destekleyen finans kurumlarına yasak getirmesi ve Bitcoin madencilerinin ülkeyi terk etmesi de dahil olmak üzere tüm kripto para işlemlerini yasaklaması ülkenin kripto paralarla olan ilişkisini derinden etkilemişti. Bu durum, ülkenin Bitcoin madencilik hashrate’inde kayda değer bir düşüşe neden oldu ve hashrate üzerinde hakimiyetin ABD’ye geçmesiyle sonuçlandı.

CCTV’nin kripto paraların konuşulduğu bölüm videosunu kaldırma kararının ardındaki neden her ne olursa olsun, bu olay medya kapsamının kripto para piyasası üzerinde oynadığı önemli rolün altını çiziyor. Çünkü haberler ve gelişmeler, özellikle kripto paralar gibi dış faktörlere duyarlı bir sektörde, yatırımcı duyarlılığı ve piyasa trendleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

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OKUYUCU YORUMLARI

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    1 saat önce

    CZnin videonun kaldırıldığında haberi yok daha 🙂 CT farkı. Tebrikler.

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