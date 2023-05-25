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  •   Boşuna Heveslenmeyin! Dev Varlık Yönetim Şirketi Valkyrie Investments Bitcoin’de Noktayı Koydu!

Boşuna Heveslenmeyin! Dev Varlık Yönetim Şirketi Valkyrie Investments Bitcoin’de Noktayı Koydu!

Özet

  • Varlık yönetim şirketi Valkyrie Investments analistleri Bitcoin'de (BTC) düşüş bekliyor.
  • Analistler BTC'nin Ichimoku Bulutu göstergesinde düşüşe geçmesinden dolayı 24 bin dolar doğru varan çekilme öngörüyor.
12:52
25 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin‘in (BTC) sıradaki fiyat hareketinin ne yönde olacağı merak edilirken alternatif varlık yönetim şirketi Valkyrie Investments tarafından yapılan teknik analiz düşüşün devam edeceğine işaret ediyor.

Valkyrie Investments Bitcoin’de 24 Bin Dolara Varan Düşüş Bekliyor

Piyasa değerine göre en büyük kripto para Bitcoin, ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) şahin tutumunu sürdürmesi, ABD dolar endeksindeki (DXY) toparlanma ve ABD borç tavanı konusundaki belirsizliğinin devam etmesi nedeniyle bu ay yüzde 10 değer kaybetti ve bu yazının hazırlandığı sırada 26 bin 200 dolar civarında fiyatlanıyor.

Valkyrie Investments’a göre, Bitcoin’in bir momentum göstergesi olan günlük grafiğindeki Ichimoku Bulutu göstergesinde düşüşe geçmesinden dolayı 24 bin dolar doğru bir düşüş daha gelebilir.

Japon gazeteci Goichi Hosada’nın 1960’ların sonunda yarattığı Ichimoku Bulutu’nun beş çizgiden oluşmaktadır: Öncü Span A, Öncü Span B, Dönüşüm Hattı veya Tenkan-Sen (T), Baz Hattı veya Kijun-Sen (K) ve gecikmeli bir kapanış fiyatı hattı. Öncü Span A ve B arasındaki fark, daha geniş fiyat eğilimlerini belirlemek için kullanılan bulutu oluşturur. Yükseliş bulutu yeşil, düşüş bulutu ise kırmızıdır. Dokuz günlük bir fiyat orta noktası olan Tenkan-Sen ve 26 günlük orta fiyat noktası olan Kijun-Sen’in kesişimleri ise kısa vadeli alım satım sinyallerini belirlemek için kullanılmaktadır.

Aşağıdaki Bitcoin grafiğinden de görülebileceği gibi, grafikteki Ichimoku Bulutu’nun yeşil olduğu görülüyor ve bu yapıcı bir genel görünüme işaret ediyor. Ancak, kripto paranın fiyatı son birkaç gündür bulutun içine geri düştü ve Tenkan-Sen (mavi çizgi) Kijun-Sen’in (kırmızı çizgi) altına geçerek düşüş trendini teyit etti. Valkyrie Investments’ın Baş Yatırım Sorumlusu Steven McClurg liderliğindeki Valkyrie Investments analistleri, 24 Mayıs’ta müşterilerine gönderdikleri notta, “Bu durum, yükseliş momentumunda bir düşüşe ve kısa vadeli bir gerileme potansiyeli ile yüksek zaman diliminde devam eden yükseliş trendinin devamına işaret ediyor.” yazdılar.

Bitcoin’in Mart ayının başındaki geri çekilmesi bulutun alt ucuna oldu ve ardından gelen sıçrama ile en büyük kripto paranın fiyatı Nisan ayının ortasına kadar 31 bin dolara çıktı. Valkyrie Investments analistleri ayrıca “Bulut içinde olacak fiyat kapanışı, bulut desteğinin kaybedildiğini gösterir ve bulutun karşı [alt] sınırına geçme ihtimalini tetikler. Bu durumda, Uçtan Uca bir işlem, fiyatı 24 bin dolar civarına getirecektir.” eklemesini yaptı.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 2,04 düşüşle 26 bin 246 dolardan işlem görüyor. 508.74 milyar dolar piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası olan BTC‘nin son 24 saatteki işlem hacminin ise yüzde 25 yükselişle 15.8 milyar dolar seviyesinde seyrediyor.

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