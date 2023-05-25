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  •   Çok Ama Çok Yakın! Piyasa Gurusu “Olacak” Diyerek Bitcoin’de Yüzde 80 Yükseliş İçin O Aralığı İşaret Etti!

Çok Ama Çok Yakın! Piyasa Gurusu “Olacak” Diyerek Bitcoin’de Yüzde 80 Yükseliş İçin O Aralığı İşaret Etti!

Özet

  • Yakından takip edilen kripto para analisti Jason Pizzino, Bitcoin'i yorumladı.
  • Analist, BTC'nin 28-32 bin dolar aralığını geçmesi durumunda yüzde 80 oranında yükselmesini bekliyor.
  • Pizzino'ya göre Bitcoin'de sürdürülebilir bir yükseliş için FOMO hareketleri olmamalı.
10:32
25 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analisti ve trader’ı Jason Pizzino, Bitcoin‘in (BTC) önemli bir direnç bölgesinin üzerine çıktığında çift haneli yükselebileceğini iddia ederek dikkat çeken bir çıkış yaptı. İşte analistin en büyük kripto para için ortaya koyduğu öngörüsü.

Bitcoin’de Yüzde 80’lik Yükseliş Bekliyor

David Lin Report’a röportaj veren kripto para analisti ve trader’ı Jason Pizzino, Bitcoin’in 28 bin dolar ila 32 bin dolar seviyeleri arasında güçlü bir dirençle karşı karşıya olduğunu belirtti. Pizzino’ya göre Bitcoin ana direnç bölgesini aştığında mevcut fiyattan yaklaşık yüzde 80 oranında yükselebilir:

Yani 28 bin 500 dolar 32 bin dolar arası Bitcoin’in aşması gereken kilit bir seviye. Bu seviyeyi aştığında ayıları daha az, boğaları ise daha çok görmeye başlayacağınızı düşünüyorum. Temelde insanların BTC‘nin daha da düşmesi gerektiğini ve döngüde yeni dipler göreceğimizi söylüyorlar… Bu anahtar anlatının üstesinden gelinecek ve 28 bin dolar ila 32 bin dolar arasındaki bölgeyi geçtiğimizde bu tip yorumlar daha az görülecek. Bu seviyeyi aşmasının ardından onların söyleyecekleri hiçbir şey kalmayacak. O zaman bir sonraki seviye olarak 48 bin dolara varan yükseliş konuşulmaya başlanacak. Ve tabii ki tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru olan yükseliş konuşulmaya başlanacak.

“Bitcoin Küçük Adımlar Atarak Yükselmeli”

Pizzino ileriye dönük olarak, Bitcoin fiyatının büyük sert hareketler yapmak yerine küçük adımlar atarak değer kazanması halinde daha sürdürülebilir bir ralli yaşayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu küçük merdiven basamaklı hareketlerle ne kadar çok yükselirsek, bu Bitcoin için o kadar iyi olur çünkü daha düşük seviyelerde fiyatta daha fazla istikrar olur. Böylece bu modellerde gördüğümüz saçma FOMO (kaçırma korkusu) rallisi yerine bu güzel merdiven basamaklı yükselişi elde ederiz. Öte ki türlü ralliler sürdürülemez.

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