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  •   119 Doları Geçerek Rekor Kıran ve Ardından Çöken Altcoin İçin Teknik Kırmızı Alarm Veriyor!

119 Doları Geçerek Rekor Kıran ve Ardından Çöken Altcoin İçin Teknik Kırmızı Alarm Veriyor!

Özet

  • Teknik, 2022'de 119 doları geçmesi ve ardından çökmesiyle gündemden düşmeyen Terra Classic için alarm veriyor.
  • LUNC grafiği, altcoin'in fiyatının en az yüzde 20 düşeceğini gösteriyor.
  • Tekniğe göre LUNC için ilk potansiyel hedef 0,00008 dolar.
11:39
25 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic (LUNC), batış baskısı altında kalmasıyla aşağı yönde hareket eden Bitcoin’in (BTC) piyasa genelinde neden olduğu volatilitenin ortasında son iki haftadır aşağı eğilimli bir şekilde yatay hareket ediyor. Günlük LUNC grafiği, bir akümülasyonla sonuçlanan fiyat hareketinin ters flama formasyonunun oluşumunu ortaya koyuyor. Bu grafik formasyonu, uzun süreli düşüşü destekleyen, önceki düşüşün devam formasyonlarından biridir.

Terra Classic Fiyat Analizi

2022’nin Nisana yında 119 doları geçerek rekor kıran ve ardından Terra ekosisteminin çökmesiyle yıkılan LUNC fiyatı, son 24 saatte önemli bir düşüşle karşı karşıya kalarak yüzde 3,21 değer kaybı ile 0,00008433 dolardan işlem görüyor. Günlük fiyat grafiğinde yakılan düşüş mumu, satıcıların trend kontrolünü geri aldıklarını gösteren flama formasyonunun destek trend çizgisinden büyük güçlü bir kırılıma neden oldu.

Dahası, potansiyel bir dirence dönüşen destek trend çizgisi, satıcıların alıcılara baskı yapması için fiyat önünde direnç görevi görüyor. Teoride, ters flama formasyonunun destek trend çizgisinden olan kırılımın ilk hedefi kırılma noktasının ilk kısmının en yüksek ve en düşük seviyesi arasındaki mesafe kadardır. Bu nedenle, LUNC fiyatının yüzde 20 oranında düşmesi ve 0,00007 dolardaki psikolojik olarak önemli desteğe ulaşması beklenebilir.

LUNC için düşüş senaryosunun iptal olması ise uzun zamandır varlığını koruyan ve fiyatı baskılayan düşen trend çizgisinin kırılarak geçilmesiyle mümkün olabilecek.

LUNC Fiyatı 0,00008 Dolar Desteğinin Altına İnecek mi?

Fiyatın düşen flama formasyonunun gösterdiği hedefe giderek tamamlanması, LUNC fiyatı için düşüşün kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Popüler altcoin‘in destek trend çizgisinin altında işlem görmeye devam etmesi fiyatın 0,00008 dolar desteğine ve daha da düşük fiyat seviyelerine düşme ihtimalinin son derece yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Aşağı eğimli 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) da LUNC fiyatını aşağı çekmek için satıcıların lehine ek direnç sunan dinamik bir direnç görevi görüyor.

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