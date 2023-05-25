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  •   Bir Dönem 237 Dolara Kadar Çıkarak Rekor Kırmıştı! Popüler Altcoin İçin Düşüş Kapıda!

Bir Dönem 237 Dolara Kadar Çıkarak Rekor Kırmıştı! Popüler Altcoin İçin Düşüş Kapıda!

Özet

  • 21 Nisan 2021 tarihinde 237 dolarla rekor kıran Filecoin (FIL) için sarsıcı ayı piyasası etkileri devam ediyor.
  • Teknik FIL'in en az yüzde 12 oranında düşeceğine işaret ediyor.
  • Buna göre altcoin için sıralı hedefler 4,2 dolar, 4 dolar ve 3,55 dolar.
08:32
25 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

21 Nisan 2021 tarihinde 237 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak rekor kıran Filecoin (FIL) o zamandan beri ayı piyasasının sarsıcı etkisi altında işlem görüyor. Kısa vadede ise popüler altcoin’in 4 saatlik fiyat grafiğinde düşüş trendinli flama formasyonunun oluşumu görülüyor. Teoride bu formasyon, yalnızca destek trend çizgisinin kırılması durumunda sert bir düşüşü tetiklemek için hakim düşüş trendinden geçici bir duraklama sağlar. Bu formasyonun FIL’in fiyatını nasıl etkileyebileceğine gelin daha yakından bakalım.

Filecoin Fiyat Analizi

Fiyat grafiğindeki ayı flaması formasyonunun oluşumu, başarılı bir kırılmanın ardından en az yüzde 12’lik bir düşüş olacağına işaret ediyor. Böyle bir düşüşte sıralı hedefler 4,2 dolar, 4 dolar ve 3,55 dolar seviyeleri olacak.

Pazar lideri Bitcoin‘in (BTC) satış baskısı altında kalmaya devam etmesi şimdiye kadar Filecoin fiyatının flama modelinin birbirine yaklaşan iki trend çizgisi içinde dar bir aralıkta akümüle olmasıyla sonuçlandı. Altcoin‘in fiyatı şu anda gün içi yüzde 2,88 düşüşle 4,391 dolardan işlem görüyor.

FIL fiyatının düşüş formasyonunun etkisi altında düşmesi ve destek trend çizgisini kırması beklenebilir. Bu trend çizgisinden aşağı yönde gelecek bir kırılma, satış baskısının daha da artmasına neden olacak ve altcoin‘de açığa satış (short) yapmak isteyenlere giriş fırsatı sunacak. Bu durumda ilk hedef, kırılma noktasından flama üçgeninin ilk yüksek ve düşük salınımı arasındaki mesafedir. Dolayısıyla, Filecoin fiyatının en az yüzde 12 düşerek 3,88 dolar seviyesine ulaşması beklenebilir.

Alternatif olarak, üçgenin direnç trend çizgisinden olacak kırılma ile düşüş senaryosunun yükseliş senaryosuna dönmesi beklenebilir.

Filecoin Fiyatı 4 Dolar Desteğinin Altına Düşecek mi?

Flama formasyonun destek çizgisinin altında olacak bir kırılma, fiyat üzerindeki hakim düşüş trendinin devam etmesini sağlayacak. Düşen Filecoin fiyatı için sıralı hedefler 4,22 dolar ve psikolojik destek seviyesi olan 4 dolar ve 3,85 dolar olacak.

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